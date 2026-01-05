خبرگزاری مهر، گروه استانها: اعتکاف دانشآموزی فرصتی متفاوت برای نوجوانان است تا در میان هیاهوی زندگی روزمره، لحظاتی را به خلوت با خدا اختصاص دهند و در فضایی معنوی، مسیر فکری و روحی خود را بازتعریف کنند.
حضور پرشور دانشآموزان در اعتکاف امسال قزوین نشان داد که نسل نوجوان، با وجود همه جذابیتهای دنیای امروز، همچنان تشنه معنا، آرامش و ارتباط عمیق با خداوند است.
گفتوگو با دانشآموزان معتکف، روایتگر تجربهای صادقانه از این روزهای معنوی است؛ روزهایی که برای بسیاری از آنها، آغاز یک تغییر در سبک زندگی و آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان به شمار میرود.
اعتکاف دانشآموزی قزوین از حالت منفعل به برنامهای فعال و تربیتی تبدیل شد
حجتالاسلام محمد خسروی، دبیر اعتکاف دانشآموزی استان قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال پرشور نوجوانان از اعتکاف رجبیه اظهار کرد: الحمدالله امسال در سطح شهر قزوین شاهد حضور بسیار گسترده و پرنشاط نوجوانان بودیم. تنها در مسجدالنبی (ص) قزوین، حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر از نوجوانان در اعتکاف شرکت کردند و در مجموع نزدیک به یکهزار و ۴۵۰ دانشآموز در اعتکاف دانشآموزی رجبیه حضور داشتند.
وی افزود: خوشبختانه کیفیت برنامهها در کنار کمیت حضور دانشآموزان، در سطح بسیار مطلوبی برگزار شد. یکی از اتفاقات مثبت این اعتکاف، فاصله گرفتن نوجوانان از تلفن همراه و فضای مجازی در طول سه روز بود که برای خود آنها تجربهای شیرین و اثرگذار به شمار میرفت.
دبیر اعتکاف دانشآموزی قزوین تصریح کرد: این سه روز فرصتی فراهم کرد تا نوجوانان با خداوند خلوت کنند، راز و نیاز داشته باشند و دلهای خود را برای ورود به ماه شعبان و سپس ماه مبارک رمضان آماده کنند که از نظر تربیتی و معنوی، دستاورد بسیار ارزشمندی بود.
خسروی با اشاره به اجرای طرحهای نوآورانه در اعتکاف امسال گفت: تبلیغات اسلامی استان قزوین امسال طرح «بومنویسی» را بر اساس کتاب «حالت پرواز» ارائه کرد. در این طرح، برای دانشآموزان از روز نخست دستورالعملهایی طراحی شده بود که بهصورت مرحلهبهمرحله تا روز سوم دنبال میشد و همین موضوع باعث شد اعتکاف از حالت منفعل به یک برنامه پویا و فعال تبدیل شود.
وی ادامه داد: دانشآموزان در قالب این طرح، خودشان به جستوجو و کنکاش در قرآن، نهجالبلاغه و کتابهای دینی میپرداختند تا پاسخ پرسشهای ذهنی خود را پیدا کنند. این نوع مشارکت فعال، برای نوجوانان بسیار جذاب بود و آنها را بهصورت جدی درگیر فرآیند یادگیری و خودسازی میکرد.
دبیر اعتکاف دانشآموزی قزوین با اشاره به نقش مجموعه «عرصه صدرا» خاطرنشان کرد: مجموعه صدرا که زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکند، امسال در پروژه بومنویسی حضور فعالی داشت و تفاوت عملکرد دانشآموزان این مجموعه با سایر معتکفین کاملاً محسوس بود؛ چرا که این دانشآموزان درگیر یک پروژه فعال و هدفمند شده بودند و اعتکاف را بهصورت پویا تجربه کردند.
خسروی در پایان گفت: هدف اصلی طرح «حالت پرواز» این است که دانشآموز در روز پایانی اعتکاف، بتواند دستاوردهای معنوی و معرفتی این ایام را پس از خروج از مسجد نیز حفظ کند و آن «الماس وجودی» که در خانه خدا به آن دست یافته است، تا ماه مبارک رمضان با خود همراه داشته باشد.
اعتکاف فرصتی برای خلوت با خدا و خودشناسی بود
محمدکیا زرآبادی، دانشآموز پایه هفتم که در روز پایانی اعتکاف دانشآموزی حضور دارد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه خود از این سه روز معنوی اظهار کرد: با اینکه اعتکاف از نظر جسمی کمی خستهکننده است، اما آرامشی که در این مدت به دست آوردم، خستگی را برایم قابل تحمل کرد. این سه روز فرصتی بود تا از فضای شلوغ روزمره فاصله بگیرم و بیشتر با خودم و خدایم خلوت کنم.
وی افزود: در کنار برنامههای اعتکاف، سعی میکردم درسهایم را هم مرور کنم و از زمانم بهترین استفاده را داشته باشم. این تجربه به من یاد داد که میشود هم به عبادت و ارتباط با خدا پرداخت و هم به مسئولیتهای درسی توجه داشت، بدون اینکه هیچکدام فدای دیگری شود.
این دانشآموز پایه هفتم با بیان اینکه انس با قرآن یکی از مهمترین بخشهای اعتکاف برای او بوده است، گفت: در این سه روز قرآن را با دقت بیشتری خواندم و سعی کردم به معنی آیات فکر کنم. احساس میکنم قرآن به من آرامش و امید بیشتری داد و نگاهم به زندگی را مثبتتر کرد.
زرآبادی در پایان خاطرنشان کرد: حال خوبی که در این سه روز تجربه کردم، باعث شد تصمیم بگیرم بعد از اعتکاف هم ارتباطم با قرآن و نماز را حفظ کنم. امیدوارم بتوانم این حس خوب و آرامش را به زندگی روزمره و درس خواندنم منتقل کنم و انسان بهتری باشم.
اعتکاف فرصتی برای اصلاح مسیر زندگی است
مجتبی عطایی، دانشآموز معتکف، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه خود از حضور در اعتکاف گفت: اعتکاف برای من فرصتی بود تا بیشتر به خدا نزدیک شوم. در این چند روز با قرائت قرآن، ذکر گفتن، صلوات و توبه از اشتباهات گذشته، سعی کردیم کارهای نادرست را کنار بگذاریم و مسیر زندگیمان را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه برنامههای اعتکاف را بسیار رضایتبخش ارزیابی میکند، افزود: برنامههایی که برای ما در نظر گرفته شده بود، دقیقاً نزدیک به همان چیزی بود که انتظارش را داشتم و باعث شد اعتکاف برایم فقط یک حضور فیزیکی در مسجد نباشد، بلکه یک تجربه واقعی و اثرگذار باشد.
این دانشآموز معتکف درباره طرح «بومنویسی» نیز توضیح داد: بومنویسی یک طرح برای نزدیک شدن به خداست؛ نه فقط در این چند روز اعتکاف، بلکه برای تمام طول زندگی. این طرح به ما کمک کرد تا فکر کنیم بعد از اعتکاف چطور میتوانیم حال خوب و ارتباط با خدا را حفظ کنیم.
عطایی در پایان خاطرنشان کرد: انجام این طرح برای من مفید بود و باعث شد نگاهم به اعتکاف و حتی به زندگی روزمره عمیقتر شود. این چند روز تجربهای بود که دوست دارم اثرش بعد از خروج از مسجد هم در زندگیام باقی بماند.
اعتکاف امسال متفاوتتر و اثرگذارتر از سالهای قبل بود
حسین احمدی، دانشآموز پایه نهم مدرسه علوم و معارف صدرا، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور سهروزه خود در اعتکاف دانشآموزی اظهار کرد: این سومین باری است که در اعتکاف شرکت میکنم، اما اعتکاف امسال نسبت به دفعات قبل واقعاً متفاوت و بهتر بود. برنامهها منظمتر، فضا صمیمیتر و شرایط برای تمرکز معنوی خیلی مناسبتر فراهم شده بود.
وی افزود: بهنظر من اعتکاف باید ترکیبی از برنامههای معنوی و نشاط دانشآموزی باشد. در این چند روز هم زمانهایی برای خلوت با خدا، راز و نیاز، نماز و حتی نماز شب داشتیم و هم در کنار آن برنامههایی مثل بازیهای جمعی که باعث میشد بچهها خسته نشوند و تعادل خوبی بین معنویت و نشاط برقرار شود.
این دانشآموز معتکف با اشاره به تفاوت اعتکاف امسال با سالهای گذشته گفت: امسال فضای دانشآموزی مستقلتری داشتیم، نمازها در همان محل برگزار میشد و دیگر نیاز نبود برای بعضی برنامهها جابهجا شویم که این موضوع خیلی به آرامش و تمرکز ما کمک کرد. همچنین کیفیت غذا و برنامهها نسبت به گذشته بهتر شده بود و هر روز دو تا سه حلقه معرفتی برگزار میشد که برای ما مفید بود.
احمدی در بخش پایانی صحبتهای خود درباره طرح «بومنویسی» گفت: بومنویسی یک طرح جذاب و شبیه یک چالش بود که به اعتکاف شور و هیجان میداد. ما در قالب این طرح تعهدهایی میدادیم، مثلاً قول میدادیم نمازمان را اول وقت بخوانیم یا برای امام زمان (عج) صلوات بفرستیم. این کار کمک کرد ارتباط ما با خدا عمیقتر شود و احساس کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان آمادگی بیشتری پیدا کردهایم.
اعتکاف دانشآموزی قزوین، تجربهای معنوی و تربیتی بود که بیش از هزار نوجوان را از فضای روزمره و دغدغههای زندگی دور کرد و فرصتی فراهم آورد تا با خلوت با خدا، انس با قرآن و تمرین اعمال اخلاقی، روح و ذهن خود را بازسازی کنند. در این سه روز، برنامههای متنوع از جمله حلقههای معرفتی، نمازهای جمعی، راز و نیاز، فعالیتهای گروهی و طرح خلاقانه «بومنویسی» موجب شد اعتکاف از حالت صرفاً حضور فیزیکی به تجربهای فعال، پویا و اثرگذار تبدیل شود.
دانشآموزان معتکف از این فرصت استفاده کردند تا نه تنها با قرآن و آموزههای دینی انس بیشتری پیدا کنند، بلکه مهارتهایی مانند تعهد، خودسازی و تفکر فعال درباره رفتار و زندگی روزمره را تمرین کنند.
در نهایت، اعتکاف دانشآموزی استان قزوین نمونهای موفق از تلفیق آموزش، تربیت معنوی و نشاط نوجوانان است که با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی و برنامهریزی منسجم، توانست تجربهای ماندگار و تأثیرگذار برای نسل آینده فراهم آورد. این حرکت، تأکیدی بر اهمیت برنامههای معنوی و تربیتی برای نوجوانان در کنار آموزشهای تحصیلی است و نشان میدهد که نسل جوان همچنان تشنه معنا، آرامش و ارتباط مستقیم با ارزشهای دینی است.
نظر شما