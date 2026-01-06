به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح طی یک هفته اخیر رسید. اظهارات خوشبینانه مقامهای فدرال رزرو آمریکا درباره مهار تورم، احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و همزمان تنشهای مربوط به ونزوئلا نیز تقاضا برای داراییهای امن را افزایش داده است.
بهای هر اونس طلا امروز با ۰.۳۱ درصد افزایش به ۴۴۶۲ دلار و ۹۱ سنت رسید. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۰.۵۶ درصد رشد، در سطح ۴۴۷۶ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.
طلا در معاملات روز گذشته حدود ۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده بود و در تاریخ ۲۶ دسامبر به رکورد تاریخی ۴۵۴۹ دلار و ۷۱ سنت رسیده بود. این فلز گرانبها سال گذشته میلادی را با رشد چشمگیر ۶۴ درصدی به پایان رساند که بهترین عملکرد سالانه آن از سال ۱۹۷۹ تاکنون محسوب میشود.
در همین راستا، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، روز دوشنبه اعلام کرد اگرچه نرخ تورم بهتدریج در حال کاهش است، اما خطر افزایش ناگهانی نرخ بیکاری همچنان وجود دارد؛ موضوعی که میتواند زمینهساز کاهش نرخ بهره در آینده باشد.
سرمایهگذاران اکنون انتظار حداقل دو نوبت کاهش نرخ بهره را در سال جاری میلادی دارند و چشمانتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه هستند تا نشانههای دقیقتری از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
در کنار عوامل اقتصادی، تحولات ژئوپولیتیکی نیز از قیمت طلا حمایت کرده است. نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، پس از بازداشت توسط آمریکا به دستور دونالد ترامپ، روز دوشنبه اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرد؛ رویدادی که به افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی دامن زده است.
بهطور سنتی، داراییهای بدون بازده مانند طلا در شرایط نرخ بهره پایین و در دورههای بیثباتی ژئوپولیتیکی و اقتصادی عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.
در میان دیگر فلزات گرانبها، قیمت نقره امروز با ۲.۶۱ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۶۷ سنت رسید. این فلز گرانبها در ۲۹ دسامبر رکورد تاریخی ۸۳ دلار و ۶۲ سنت را ثبت کرده بود و سال ۲۰۲۵ را با رشد چشمگیر ۱۴۷ درصدی به پایان رساند که بهترین عملکرد سالانه آن محسوب میشود.
قیمت پلاتین نیز با ۲.۱۳ درصد افزایش به ۲۳۲۵ دلار و ۲۷ سنت رسید. این فلز هفته گذشته رکورد تاریخی ۲۴۷۸ دلار و ۵۰ سنت را ثبت کرده بود و در ابتدای معاملات روز سهشنبه بیش از ۵ درصد رشد داشت و به بالاترین سطح یک هفته اخیر صعود کرد.
