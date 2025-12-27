به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی و افزایش احتمال کاهش دوباره نرخ بهره آمریکا، جریان تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرده و طلا را به رکورد جدیدی رسانده است. نقره نیز برای نخستین‌بار در معاملات روز جمعه از مرز ۷۷ دلار عبور کرد.

قیمت هر اونس طلا امروز با رشد ۱.۲۰ درصدی به ۴ هزار و ۵۳۳ دلار و ۲۱ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز ۱.۱۱ درصد افزایش یافت و به ۴ هزار و ۵۵۲ دلار و ۷۰ سنت رسید.

نقره امروز ۷.۶۹ درصد رشد کرد و هر اونس آن به ۷۷ دلار و ۲۰ سنت رسید؛ این فلز در ساعات اولیه معاملات تا رکورد ۷۷ دلار و ۴۰ سنت نیز بالا رفت. تحلیلگران کمبود عرضه، قرار گرفتن نقره در فهرست مواد معدنی حیاتی آمریکا و ورود گسترده سرمایه‌گذاران را از عوامل جهش ۱۶۷ درصدی قیمت این فلز در سال جاری می‌دانند.

هم‌زمان با برآورد بازارها مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو دو بار در سال آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد، شاخص دلار طی هفته گذشته عقب‌نشینی کرده و خرید طلا را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر کرده است. در حوزه ژئوپولیتیک نیز گزارش‌هایی از حملات هوایی آمریکا در شمال‌غرب نیجریه منتشر شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بهای نقره تا پایان سال به ۸۰ دلار و قیمت طلا به سطح هدف ۴ هزار و ۶۸۶ دلار و ۶۱ سنت خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود طلا تا نیمه ۲۰۲۶ به مرز ۵ هزار دلار برسد. تحلیلگران می‌گویند سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و رشد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مبتنی بر طلا، این فلز را در آستانه بیشترین رشد سالانه از سال ۱۹۷۹ قرار داده است.