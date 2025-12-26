به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بازار فلزات گرانبها در معاملات روز جمعه شاهد ثبت رکوردهای جدید بود و طلا، نقره و پلاتین همزمان به بالاترین سطوح قیمتی خود رسیدند. افزایش احتمال کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی، از مهمترین عوامل تقویت قیمت این فلزات عنوان میشود.
بهای هر اونس طلا با رشد ۰.۶۶ درصدی به ۴۵۰۹ دلار و ۱۱ سنت رسید و قراردادهای آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افزایش ۰.۸۵ درصدی در سطح ۴۵۴۱ دلار معامله شد. قیمت طلا در ساعات ابتدایی معاملات روز جمعه تا رکورد ۴۵۳۰ دلار و ۶۰ سنت نیز پیش رفت.
در بازار نقره، قیمتها با جهش ۴.۵۵ درصدی به ۷۴ دلار و ۹۵ سنت رسید و این فلز گرانبها در جریان معاملات روزانه رکورد ۷۵ دلار و ۱۴ سنت را ثبت کرد.
تحلیلگران معتقدند کاهش نقدینگی در پایان سال میلادی، انتظار برای تداوم سیاستهای انبساطی پولی فدرال رزرو، تضعیف شاخص دلار و افزایش ریسکهای ژئوپولیتیکی، زمینهساز رشد قابلتوجه قیمت فلزات گرانبها و ثبت رکوردهای جدید شده است. بر اساس برآوردها، قیمت طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میتواند به محدوده ۵ هزار دلار در هر اونس برسد و نقره نیز تا سطح ۹۰ دلار صعود کند.
طلا در سال ۲۰۲۵ بیشترین رشد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ تاکنون را تجربه کرده که این روند تحت تأثیر تسهیل سیاستهای پولی فدرال رزرو، نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی، افزایش تقاضای بانکهای مرکزی، رشد سرمایهگذاری در صندوقهای قابل معامله در بورس و تداوم روند کاهش وابستگی به دلار شکل گرفته است. بهای طلا از ابتدای سال جاری میلادی ۷۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، نقره با رشد سالانه ۱۵۸ درصدی عملکردی بهمراتب قویتر از طلا داشته است. کمبودهای ساختاری، قرار گرفتن در فهرست مواد معدنی حیاتی آمریکا و تقاضای بالای صنعتی، از مهمترین عوامل افزایش قیمت نقره محسوب میشوند.
فعالان بازار انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا در سال آینده میلادی دو نوبت نرخ بهره را کاهش دهد؛ اقدامی که میتواند از داراییهای بدون بازدهی مانند طلا حمایت کند.
در حوزه ژئوپولیتیکی نیز تمرکز آمریکا بر محدودسازی صادرات نفت ونزوئلا در دو ماه آینده و حملات هوایی اخیر این کشور به شمالغرب نیجریه، به افزایش نااطمینانیهای جهانی دامن زده است.
در همین حال، قیمت پلاتین با رشد ۶.۰۵ درصدی به ۲۳۹۳ دلار و ۲۱ سنت رسید و در مقطعی تا رکورد ۲۴۲۹ دلار و ۹۸ سنت افزایش یافت. پالادیوم نیز با صعود به ۱۷۷۱ دلار و ۱۴ سنت، بالاترین سطح خود در سه سال اخیر را ثبت کرد. پلاتین و پالادیوم که کاربرد گستردهای در مبدلهای کاتالیزوری خودرو دارند، تحت تأثیر محدودیت عرضه و بیثباتی در سیاستهای تعرفهای با افزایش قیمت مواجه شدهاند. از ابتدای سال جاری میلادی، قیمت پلاتین حدود ۱۶۵ درصد و پالادیوم بیش از ۹۰ درصد رشد کرده است.
نظر شما