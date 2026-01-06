دریافت 5 MB
کد خبر 6715294
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

پاسخ غیرمنتظره پزشکیان به یکی از منتقدان در همایش شوراهای اسلامی

پاسخ غیرمنتظره پزشکیان به یکی از منتقدان در همایش شوراهای اسلامی

پزشکیان رئیس جمهور در پاسخ به یکی از منتقدان گفت:وقتی نقد می‌کنی گوش دادم وقتی هم نقد می‌کنم نیازی نیست قیافه بگیری.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید