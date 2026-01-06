دریافت 5 MB کد خبر 6715294 https://mehrnews.com/x3b5SQ ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶ کد خبر 6715294 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶ پاسخ غیرمنتظره پزشکیان به یکی از منتقدان در همایش شوراهای اسلامی پزشکیان رئیس جمهور در پاسخ به یکی از منتقدان گفت:وقتی نقد میکنی گوش دادم وقتی هم نقد میکنم نیازی نیست قیافه بگیری. کپی شد مطالب مرتبط پزشکیان: مشکلات را باید دولت و مجلس با هم حل کنند پزشکیان: مبارزه با قاچاق سوخت باید از سرمنشأهای اصلی آغاز شود دستور رئیسجمهور برای بررسی جامع ناآرامیهای استان ایلام برچسبها مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی دولت چهاردهم تورم گرانی
