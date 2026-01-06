معاون سیاسی استاندار اردبیل: فضای تقابل با احزاب تعدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی صبح سه شنبه در نشست با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان استان اردبیل با بیان اینکه از ظرفیتهای احزاب بهدرستی در جامعه استفاده نشده است، اظهار کرد: باید فضای تقابل با احزاب تعدیل شده و هزینه فعالیت حزبی و سیاسی کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه مردم نقطه قوت و اتکای نظام هستند، افزود: همراهی احزاب در کنار مردم برای ایجاد اتحاد و انسجام در جنگ ۱۲ روزه، اقدامی قابلتقدیر و مؤثر بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به نقش احزاب در انتخابات پیش رو، ادامه داد: احزاب میتوانند با ایجاد نشاط اجتماعی و سیاسی، در افزایش مشارکت مردم و جذب اقشار مختلف جامعه نقشآفرینی کنند و بسیاری از مسائل نیز باید با محوریت مردم حلوفصل شود.
امامی معرفی گزینههای اصلح، کاندیداسازی و ایفای نقش واسطهگری میان مردم و حاکمیت را از جمله وظایف احزاب برشمرد و بیان کرد: همه باید با همافزایی و همکاری، برای تقویت امید و اعتماد در جامعه گام برداریم.
گفتنی است در این نشست اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان استان اردبیل هم دیدگاههای خود را بیان کردند.
نظر شما