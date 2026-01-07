به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور والیبال نشسته مردان گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با معرفی تیمهای برتر خاتمه یافت.
در فینال این دوره از مسابقات تیمهای گلستان و قزوین به مصاف هم رفتند که در پایان ، تیم گلستان با برتری ۳ بر یک به عنوان قهرمانی دست یافت.
تیم گلستان در ست های اول و دوم با نتایج مشابه ۲۵ بر ۱۸ پیروز شد. در ست سوم تیم قزوین با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید. در ست چهارم دو تیم جدالی برابر داشتند، اما گلستان ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید. بدین ترتیب تیم گلستان قهرمان شد، تیم قزوین به مقام نایب قهرمانی رسید و تیمهای مازندران و قم رتبه سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.
نظر شما