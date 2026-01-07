  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

برترین‌های مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور مشخص شدند

برترین‌های مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور مشخص شدند

پرونده بیست و نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور والیبال نشسته مردان با معرفی تیم‌های برتر بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور والیبال نشسته مردان گرامیداشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با معرفی تیم‌های برتر خاتمه یافت.

در فینال این دوره از مسابقات تیم‌های گلستان و قزوین به مصاف هم رفتند که در پایان ، تیم گلستان با برتری ۳ بر یک به عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم گلستان در ست های اول و دوم با نتایج مشابه ۲۵ بر ۱۸ پیروز شد. در ست سوم تیم قزوین با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به برتری رسید. در ست چهارم دو تیم جدالی برابر داشتند، اما گلستان ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید. بدین ترتیب تیم گلستان قهرمان شد، تیم قزوین به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم‌های مازندران و قم رتبه سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

کد خبر 6715316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه