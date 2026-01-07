به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در سال ۱۴۰۴ با هفت دیدار در شهرهای اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری شد.



شهرداری ارومیه نخستین فاتح



شهرداری ارومیه در نخستین دیدار این هفته در سالن غدیر میزبان مهرگان نور بود. شهرداری ارومیه در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵ میهمان خود را شکست داد تا هفتمین برد خود را به دست آورد، مهرگان نیز هفتمین شکست خود را تجربه کرد.



تعداد بردهای شهداب دو رقمی شد

تیم طبیعت اسلامشهر میزبان شهداب یزد تیم دوم جدول بود. طبیعت در ست‌های اول تا سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا تعداد بردهای شهداب به عدد ۱۰ برسد و دو رقمی شود. از سوی دیگر طبیعت هشتمین شکست خود را تجربه کرد تا برای حضور در جمع مدعیان با مشکل جدی روبرو شود.



صعود دو پله‌ای سایپا با شکست استقلال گنبد



دیدار دیگر هفته یازدهم لیگ برتر مردان ویژه دو تیم سایپا تهران و استقلال گنبد بود به مصاف هم رفتند. سایپایی‌ها در ست اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ نماینده گنبد را شکست دادند تا سومین برد خود را تجربه کنند و ۹ امتیازی شوند.

چادر ملو نخستین شکست فولاد سیرجان را رقم زد

در یکی از دیدارهای حساس این هفته تیم چادر ملو اردکان در بازی خانگی میزبان فولاد سیرجان صدرنشین بود.



شاگردان علیرضا طلوع کیان در تیم چادر ملو در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ صدرنشین را شکست دادند تا علاوه بر کسب نهمین برد، نخستین باخت مدافع عنوان قهرمانی را مقتدرانه رقم بزنند.



مس با شکست رازین رتبه بهتر جدول را از این تیم گرفت



دیگر دیدار حساس تیم‌های پایین جدول در سالن شهید سلیمانی رفسنجان برگزار شد و دو تیم مس و رازین پلیمر مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.



مس در ست‌های اول و دوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید اما در ست سوم نتیجه را ۲۵ بر ۲۰ به رازین پلیمر واگذار کرد تا این بازی در ست شماری دو بر یک به سود نماینده رفسنجان شود.



تیم مس رفسنجان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شود و به سومین برد خود دست یابد و رتبه بهتر جدول را از رازین بگیرد.



پیروزی پیکانی‌ها در نصف جهان

تیم فولاد مبارکه سپاهان میزبان پیکان تهران در سالن ملت اصفهان بود، دیداری که پیروزی در آن اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم داشت.



فولادی‌ها به رغم میزبانی در ست اول این مسابقه ۳۰ بر ۲۸ نتیجه را واگذار کردند اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.



ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۱ به سود میزبان به پایان رسید تا فولاد مبارکه سپاهان دو بر یک در ست شماری پیش بیافتد اما در ست چهارم پیکانی‌ها ۲۵ بر ۱۴ فاتح میدان شدند تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود و یک امتیاز دو تیم قطعی شده باشد.



رقابت دو تیم در ست پنجم این دیدار بسیار نزدیک پیش رفت و در نهایت پیکان ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید تا برد ارزشمندی کسب کنند.



ششمین پیروزی صنعتگران امید با شکست پاس

خانه والیبال تهران میزبان آخرین دیدار این هفته لیگ برتر مردان است که تیم‌های صنعتگران امید و پاس گرگان به مصاف هم رفتند. تیم صنعتگران امید در ست‌های اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا ششمین برد خود را کسب کند و ۱۹ امتیازی شود.



نتایج کامل هفته یازدهم لیگ برتر مردان

تیم‌های شهرداری ارومیه، شهداب یزد، سایپا تهران، چادر ملو اردکان، مس رفسنجان، پیکان تهران و صنعتگران امید در هفته یازدهم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

طبیعت اسلامشهر صفر – شهداب یزد ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

فولاد مبارکه سپاهان ۲ – پیکان تهران ۳ (۲۸ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)

سایپا تهران ۳ – استقلال گنبد صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)

مس رفسنجان ۳ – رازین پلیمر یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۶ بر ۲۴، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰)

شهرداری ارومیه ۳ – مهرگان نور صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵)

چادر ملو اردکان ۳ – فولاد سیرجان ایرانیان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲)

صنعتگران امید ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)



جدول این رقابت‌ها در پایان هفته یازدهم دور رفت مرحله مقدماتی بدین شکل است:

شهداب ۱۰ برد و ۳۱ امتیاز

فولاد سیرجان ایرانیان ۱۰ برد و ۲۸ امتیاز

چادر ملو اردکان ۹ برد و ۲۵ امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان ۸ برد و ۲۵ امتیاز

شهرداری ارومیه ۷ برد و ۲۱ امتیاز

پیکان تهران ۷ برد و ۲۰ امتیاز

صنعتگران امید ۶ برد و ۱۹ امتیاز

مهرگان نور ۴ برد و ۱۱ امتیاز

پاس گرگان سه برد و ۱۲ امتیاز

مس رفسنجان سه برد و ۹ امتیاز

طبیعت اسلامشهر سه برد و ۹ امتیاز

سایپا تهران سه برد و ۹ امتیاز

رازین پلیمر دو برد و ۷ امتیاز

استقلال گنبد دو برد و پنج امتیاز

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال مردان روز یکشنبه ۲۱ دی با هفت دیدار در شهرهای گرگان، یزد، اصفهان، گنبد، تهران (دو بازی) و ورامین پیگیری می‌شود.