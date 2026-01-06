اسارت صدها زن سودانی به دست شورشیان واکنش سریع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در سودان در گزارشی که در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت که خشونتهای سودان، وضعیت انسانی را برای ساکنان محاصره شده در شهر کردفان تشدید کرده است. این بیانیه خواستار حفاظت از غیرنظامیان سودانی شد.
پیشتر سازمانهای محلی پیش از این نسبت به بروز فاجعه بهداشتی و انسانی قریبالوقوع در الدلنج هشدار داده بودند، این در حالی است که نیروهای واکنش سریع به محاصره و بمباران شدید شهر ادامه میدهند.
شهرهای الدلنج و کادوقلی از ماههای اول جنگ در معرض محاصره و حملات مکرر قرار گرفتهاند. در حال حاضر نیز درگیریهای شدیدی بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در سه ایالت کردفان در جریان است.
در همین راستا، خبرگزاری آلمان به نقل از رسانههای سودانی گزارش داد که نیروهای واکنش سریع حدود ۶۰۰ زن را که برخی از آنها به همراه فرزندانشان هستند، در زندان کوریا در شهر نیالا در ایالت دارفور جنوبی بازداشت کردهاند. شرایط انسانی این افراد به دلیل طولانی شدن بازداشت و کمبود آب و غذا بسیار وخیم است.
بر اساس این گزارش، بازداشتشدگان با اتهامات مربوط به جاسوسی یا همکاری با ارتش مواجه هستند و برخی دیگر نیز به دلیل امتناع از پیوستن به نیروهای واکنش سریع بازداشت شدهاند.
سودان از آوریل ۲۰۲۳ شاهد جنگ خونین بین ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده است که منجر به کشته شدن هزاران نفر و آواره شدن میلیونها نفر شده است. این در حالی است که هشدارهای فزایندهای در مورد تشدید بحران انسانی و گسترش دامنه خشونت در این کشور وجود دارد.
