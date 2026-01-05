به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دارفور سودان طی روزهای گذشته شاهد تشدید درگیری‌های نظامی بوده به طوری که ده‌ها غیرنظامی در این درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وخامت اوضاع انسانی در دارفور است چرا که هیچ منطقه امنی برای آوارگان سودانی وجود ندارد. محافل بین المللی نیز نسبت به خارج شدن اوضاع از کنترل در این بخش از سودان هشدار داده‌اند.

نهادهای مدنی در سودان نیز خواهان توقف فوری حملات علیه مناطق غیرنظامی شده‌اند. این در حالی است که دارفور قبل از شدت گرفتن درگیری‌های نظامی از بحران انسانی شدیدی در بخش‌های بهداشتی و غذایی رنج می‌برد.

همچنین گزارش شده که تنها طی یک هفته ۱۱۴ تن بر اثر درگیری میان نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان جان خود را از دست داده‌اند.