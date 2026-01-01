به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس آماری که اتحادیه بینالمللی روزنامهنگاران منتشر کرده است، ۱۲۸ روزنامهنگار در سال ۲۰۲۵ در سراسر جهان کشته شدهاند که بیش از نیمی از آنها در خاورمیانه بودهاند.
آنتونی بلانژه، دبیرکل این اتحادیه به خبرگزاری فرانسه گفت: این تعداد که بالاتر از آمار سال ۲۰۲۴ است، فقط یک عدد نیست، بلکه یک هشدار قرمز جهانی برای همکاران ما است.
این اتحادیه نگرانی شدید خود را از وضعیت بغرنج خبرنگاران در سرزمینهای فلسطینی ابراز داشت و بدون نام بردن از رژیم صهیونیستی به عنوان عامل کشتار خبرنگاران تاکید کرد که ۵۶ خبرنگار در طول سال در فلسطین اشغالی به شهادت رسیده اند که این آمار بیسابقه است.
بلانژه گفت: ما هرگز سابقه کشته شدن این تعداد زیاد خبرنگاران را در چنین مدت کوتاهی و در چنین فضای کوچکی نداشته ایم.
این اتحادیه همچنین به کشته شدن روزنامهنگاران در یمن و اوکراین و همچنین سودان، پرو و هند اشاره و ضمن محکوم کردن وضعیت «معاف بودن عاملان این جنایتها از مجازات»، هشدار داد که نبود عدالت به قاتلان روزنامهنگاران اجازه میدهد به کار خود ادامه دهند.
این اتحادیه همچنین نسبت به تعداد بالای روزنامهنگاران زندانی در سراسر جهان که به عدد ۵۳۳ نفر رسیده است، ابراز نگرانی کرد.
«اتحادیه بینالمللی روزنامهنگاران» معمولاً آمار سالانه بالاتری را نسبت به سازمان «گزارشگران بدون مرز» منتشر میکند که در سال ۲۰۲۵ کشته شدن ۶۷ روزنامهنگار را ثبت کرده است. این تفاوت آمار به دلیل روشهای مختلف شمارش است، زیرا اتحادیه روزنامه نگاران در آمار خود خبرنگارانی را که در حوادث جان باختهاند را نیز ثبت میکند. سازمان «یونسکو» کشته شدن ۹۳ روزنامهنگار را در سال ۲۰۲۵ در جهان ثبت کرده است.
