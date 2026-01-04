هشدار پزشکان سودان نسبت به بروز یک فاجعه انسانی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه پزشکان سودان نسبت به بروز فاجعه بهداشتی و انسانی قریبالوقوع در شهر الدلنج واقع در ایالت کردفان جنوبی هشدار داد. این هشدار در سایه ادامه محاصره و بمبارانهای شدید شهر توسط نیروهای واکنش سریع صادر شده است.
این شبکه، که یک سازمان پزشکی غیردولتی است، در بیانیه خود اعلام کرد که شهر الدلنج روزانه در معرض بمبارانهای شدید و مداوم قرار دارد که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان میشود. این شبکه تأکید کرد که وضعیت انسانی در داخل شهر با گذشت زمان بدتر میشود.
این شبکه توضیح داد که به دلیل قطع شبکههای ارتباطی در داخل شهر، نتوانسته است تعداد دقیق قربانیان را شمارش کند.
این بیانیه با تأکید بر اینکه محاصره ظالمانه شهر الدلنج ادامه دارد، هشدار داد که این وضعیت زنگ خطر یک فاجعه بهداشتی و انسانی قریبالوقوع را در سایه کمبود شدید مواد غذایی و فقدان بسیاری از لوازم مصرفی و مراقبتهای بهداشتی در بیمارستانها و مراکز درمانی به صدا در میآورد.
شبکه پزشکان سودان از تمامی نهادهای بشردوستانه و سازمانهای بینالمللی و منطقهای درخواست کرد تا برای رفع فوری محاصره الدلنج، تضمین رسیدن کمکهای غذایی و پزشکی و تأمین حفاظت از غیرنظامیان و کادر درمانی، به منظور جلوگیری از فروپاشی کامل وضعیت بهداشتی و انسانی در این شهر مداخله کنند.
این شبکه هشدار داد که ادامه محاصره و بمبارانهای شدید شهر، تلاشی برای کشتار تدریجی غیرنظامیان است و نیروهای واکنش سریع مسئول حفظ جان کودکان و زنانی هستند که در معرض گرسنگی، سوءتغذیه و بمبارانهای سیستماتیک قرار دارند.
شبکه پزشکان سودان همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از تکرار سناریوی شهر فاشر، پایتخت ایالت دارفور شمالی، که در ماههای گذشته شاهد وضعیت انسانی فاجعهباری بود، سریعاً اقدام کند.
سه ایالت منطقه کردفان در هفتههای اخیر شاهد درگیریهای خشونتآمیز بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده که منجر به آوارگی دهها هزار نفر از ساکنان شده و وخامت اوضاع انسانی را تشدید کرده است.
نظر شما