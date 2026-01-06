به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، در آئین تجلیل از اساتید مرکز آموزش پژوهشگاه، با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های کاربردی در حوزه قضائی گفت: لزوم گسترش آموزش‌های مهارتی و کاربردی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه و حرفه‌ها و مشاغل وابسته به‌روشنی محسوس است و آموزش کارکنان متناسب با مأموریت‌ها و جایگاه جدید خود به ویژه در فرایندهای افقی و عمودی تغییر شغل یا پست سازمانی ضرورتی انکارناپذیر است، که خوشبختانه در سند تحول و تعالی و مورد قضات در آئین نامه گروه‌های شغلی قضات مصوب رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است و پژوهشگاه می‌تواند در این زمینه به متولیان مساعدت کند.

وی تجربه و دانش اساتید مرکز را «ارزش افزوده‌ای بی‌بدیل» برای فراگیران دانست و افزود: حضور هم‌زمان همکاران قضائی، وکلا، مدیران قضائی و اداری بخش‌های مختلف قوه قضائیه و اساتید دانشگاهی، تنوعی چندبعدی ایجاد کرده است؛ تنوعی که آموزنده، روشنگر و الهام‌بخش است و هم می‌تواند منشأ تحول باشد. این ترکیب علمی و تجربی، افزون بر این افتخاری برای پژوهشگاه قوه قضائیه محسوب می‌شود، تأثیر عمیقی بر فراگیران و جامعه دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به حوزه‌های آموزشی مورد نیاز از جمله مدیریت قضائی، تصریح کرد که در این گونه حوزه‌های جدید جای کار فراوانی وجود دارد. از سوی دیگر، مخاطبان بزرگسال ویژگی‌های خاص خود را دارند؛ بنابراین شیوه‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب نیز باید متناسب و متفاوت از سایر گروه‌ها طراحی شود.

کاظمی با اشاره به فعالیت‌های مرکز آموزش اظهار کرد: در این مرکز پویایی مطلوبی شکل گرفته و حلقه دانشی مؤثری ایجاد شده است که خوب است با ایجاد ساز و کار مناسب ایده‌ها و پیشنهادهای ارزشمند اساتید و مخاطبان در قالبی منسجم و هماهنگ با معاونت منابع انسانی به عنوان متولی اصلی آموزش در قوه قضائیه پیگیری و عملیاتی شود.

مسئله‌محوری و حفظ مزیت‌های رقابتی

وی با تأکید بر رویکرد مسئله‌محور در برنامه‌ریزی آموزشی گفت: باید با پرهیز از ورود در حوزه‌های دارای متولی، مزیت‌های نسبی و رقابتی خود را حفظ کنیم، مسیرهای موجود را تقویت کرده و ارزش افزوده واقعی برای جامعه ایجاد کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معلم در معارف اسلامی گفت: در آموزه‌های دینی، خداوند خود را معلم نخست انسان معرفی می‌کند و پیامبران و به ویژه پیامبر اکرم (ص) معلم دوم است؛ از این‌رو، جایگاه معلم جایگاهی پیامبرانه است و اثرگذاری آن حد و مرز ندارد و تا ابدیت جاری است. بیان خلاقانه دانش و انتقال تجربه، قدرتی بی‌نظیر است که در وجود معلم نهاده شده است.

وی خطاب به اساتید افزود: شما از فراغت و آسایش خود گذشته‌اید و با بردباری و صبوری پاسخ‌گوی نیاز فراگیران هستید و زخم‌های پنهان حرفه‌ای آنان را با دانش و تجربه خویش التیام می‌بخشید. امیدوارم این همکاری ارزشمند استمرار داشته باشد و مدام رو به ارتقا باشد و اساتید عزیز همواره مشمول دعای پیامبر مکرم اسلام (ص) یعنی غفران الهی، طول عمر باعزت و برکت در کسب‌وکار خود باشند.

در بخش دیگری از این مراسم، سیدجعفر کاظم‌پور، رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه، با ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۳۱ دوره آموزش مهارتی با حدود هزار مخاطب برگزار شد که بالاترین سطح رضایت فراگیران را به همراه داشت.

وی افزود: در شش‌ماهه دوم سال، برخی دوره‌ها در حال تکرار است؛ چرا که سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تدوین سرفصل‌های جدید آموزشی است و مرکز نوآوری و آموزش، پس از دریافت این سرفصل‌ها، طراحی و اجرای دوره‌های منطبق با آنها را در دستور کار خواهد داشت.

در ادامه این نشست، اساتید حاضر دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای کیفی دوره‌ها مطرح کردند که از جمله آنها می‌توان به بارگذاری و دسترسی نظام‌مند به محتوای دوره‌ها و عبور از رویکرد صرفاً خبری، فراهم‌سازی فرصت‌های مطالعاتی قضات در پژوهشگاه، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه استان‌ها، طراحی و ارائه آموزش‌های تخصصی متناسب با نیاز قضا، آموزش نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه‌قضایی، برگزاری دوره‌ها به‌صورت کارگاهی و مدرسه‌ای، در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و تقدیم هدایا، از تلاش‌ها و همراهی ارزشمند اساتید مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه قدردانی به‌عمل آمد.