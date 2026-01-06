بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای ۵۵۰ هزار پرونده تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه‌ای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات طی دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: سالانه به صورت میانگین بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات می‌شود.

وی افزود: طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۵۵۰ هزار پرونده وارد تعزیرات شده که بیش از ۲۰ همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از ۶ همت آن وصول گردیده است.

فرهادی با بیان اینکه هم‌اکنون ۵۰۸ شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از ۲۶۰ شهرستان کشور مستقر هستند، عنوان کرد: در حال حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات، ۲۰ روز و و میانگین رسیدگی به پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۳۰ روز است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تشریح کارکردی سامانه ۱۳۵ این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، زیر ۱۰۰ میلیون ریال هستند.

وی ادامه داد: در سال جاری و با هدف افزایش اِشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کرده‌ایم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده مربوط به عدم رفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از ۸۰۰ فقره آن مربوط به ۳۰ استان و نزدیک به دو هزار و ۶۰۰ مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدم رفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی در رابطه با «ابلاغیه‌های قضات مستقر در شعب تعزیرات» و همچنین «ارتباط سامانه‌های تعزیرات و قوه قضائیه» پرداخت.