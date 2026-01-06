رحمت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت عبور از اقتصاد متکی به نفت و حرکت به سمت الگوی اقتصادی صادرات‌محور تأکید کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه لزوم عدم اتکا به درآمدهای نفتی، خاطرنشان کرد: بیش از دو دهه است که رهنمودهای روشنی در این زمینه ارائه شده، اما متأسفانه هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است. وابستگی به نفت، ریشه بسیاری از نوسانات و مشکلات اقتصادی کشور است.

نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در کشور پتانسیل‌های فراوانی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و گردشگری داریم. باید با برنامه‌ریزی جامع و استفاده از ظرفیت خبرگان، اساتید دانشگاه و جوانان تحصیل‌کرده، این ثروت‌های خام را به کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم. در این مسیر، تنظیم اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه، فرصتی طلایی برای طراحی نقشه راه اقتصاد غیرنفتی است.

وی هدف اصلی این تحول را هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و اشتغال‌زایی عنوان کرد و افزود: متأسفانه حجم بالای نقدینگی به جای ورود به بخش مولد، در بازارهای دارایی مانند طلا و ارز تلاطم ایجاد می‌کند. دشمنان نیز از این وضعیت برای افزایش فشار اقتصادی استفاده می‌کنند. راه مقابله، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری امن و سودآور در حوزه‌های واقعی اقتصاد است.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: بهترین بازار برای محصولات ایرانی، کشورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز است که بیش از ۵۰۰ میلیون جمعیت دارند. این کشورها که بسیاری از آنها میراث‌دار اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند، از نظر فرهنگی و نیازهای اقتصادی اشتراکات زیادی با ما دارند. با دیپلماسی اقتصادی فعال می‌توان سهم ایران را در این بازار پررقابت افزایش داد.

وی در پایان، مبارزه جدی با رانت و فساد را پیش‌شرط هرگونه تحول اقتصادی دانست و گفت: یکی از آرمان‌های اصلی امام راحل و انقلاب اسلامی، برقراری عدالت بود. امروز مبارزه با رانت و فساد، تجلی همان آرمان است. تا زمانی که منابع کشور به صورت عادلانه توزیع نشود و فرصت‌ها در انحصار گروهی خاص باشد، نمی‌توان به رشد فراگیر و رفع مشکلات معیشتی مردم امیدوار بود.