  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

سرانه فضای آموزشی در پارسیان هرمزگان به ۹.۶۰ مترمربع رسید

سرانه فضای آموزشی در پارسیان هرمزگان به ۹.۶۰ مترمربع رسید

پارسیان- مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه در یک سال اخیر در دولت چهاردهم سرعت مدرسه‌سازی بیشتر شده است، گفت: سرانه فضای آموزشی در پارسیان ۹.۶۰ مترمربع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باوقار زعیمی در حاشیه بازدید از فضاهای آموزشی پارسیان، اظهار کرد: هم اکنون هفت پروژه مدرسه‌سازی شامل احداث، تکمیل، توسعه، تخریب و بازسازی و تعمیر مدارس، سرویس بهداشتی، سالن ورزشی و خوابگاه در قالب ۴۸ کلاس درس با زیربنای پنج‌هزار و ۱۳۵ مترمربع در شهرستان پارسیان در حال اجرا است.

وی به رشد ۲۰ درصدی پروژه‌های احداث شده در سه ساله اخیر در پارسیان اشاره کرد، ادامه داد: از سال ۹۹ تاکنون تعداد ۳۴ پروژه در قالب ۱۷۰ کلاس درس در شهرستان پارسیان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه در پارسیان از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ پروژه در قالب ۸۴ کلاس درس به بهره برداری رسیده است، افزود: تعداد ۲۰ پروژه در قالب ۸۶ کلاس درس طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به بهره برداری رسیده که نشان دهنده همت جهادی مجموعه نوسازی مدارس استان هرمزگان است.

کد خبر 6715592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها