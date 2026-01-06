سرانه فضای آموزشی در پارسیان هرمزگان به ۹.۶۰ مترمربع رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باوقار زعیمی در حاشیه بازدید از فضاهای آموزشی پارسیان، اظهار کرد: هم اکنون هفت پروژه مدرسه‌سازی شامل احداث، تکمیل، توسعه، تخریب و بازسازی و تعمیر مدارس، سرویس بهداشتی، سالن ورزشی و خوابگاه در قالب ۴۸ کلاس درس با زیربنای پنج‌هزار و ۱۳۵ مترمربع در شهرستان پارسیان در حال اجرا است.

وی به رشد ۲۰ درصدی پروژه‌های احداث شده در سه ساله اخیر در پارسیان اشاره کرد، ادامه داد: از سال ۹۹ تاکنون تعداد ۳۴ پروژه در قالب ۱۷۰ کلاس درس در شهرستان پارسیان به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه در پارسیان از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ تعداد ۱۴ پروژه در قالب ۸۴ کلاس درس به بهره برداری رسیده است، افزود: تعداد ۲۰ پروژه در قالب ۸۶ کلاس درس طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به بهره برداری رسیده که نشان دهنده همت جهادی مجموعه نوسازی مدارس استان هرمزگان است.