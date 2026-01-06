اجرای طرح استعدادیابی ورزشی در مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه سه شنبه در مجمع عمومی انتخابات ریاست هیئت ورزش‌های دانش‌آموزی استان سمنان بر اهمیت نقش هیئت ورزش دانش‌آموزی به عنوان هیئتی پایه‌ای و دارای اشتراک با تمامی هیئت‌های ورزشی دیگر تأکید کرد.

وی خطاب به رئیس منتخب هیئت و تیم همراه، خواستار توجه ویژه به استعدادیابی و پرورش قهرمانان آینده، گسترش ورزش همگانی برای ۱۳۰ هزار دانش‌آموز استان، توسعه عدالت ورزشی، تقویت سلامت روان و اجتماعی دانش‌آموزان و نیز توجه به ورزش در سنین پایه از جمله پیش‌دبستانی و دبستان شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه با اشاره به فراخوان تشکیل انجمن‌های ورزشی ملی در وزارت آموزش و پرورش، از حضور چهره‌های شایسته استان در این عرصه استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگانی از استان سمنان در کرسی‌های ملی انجمن‌های ورزشی کشور حضور یابند.

در ادامه این مجمع و رأی گیری اعضا، مهدی شعبانی به عنوان رئیس هیأت ورزش دانش‌آموزی استان سمنان انتخاب شد.