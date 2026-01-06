برگزاری مسابقات ورزشی جام اقتدار ایران ویژه دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صائبی، شامگاه سه شنبه در مجمع عمومی انتخابات هیئت ورزش‌های دانش‌آموزی استان بر نقش محوری هیئت‌های استانی در پیشبرد ورزش دانش‌آموزی تاکید کرد.

وی عملکرد استان سمنان در برنامه‌هایی مانند میدان پویا و غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: استان سمنان یکی از بهترین‌ها است.

سرپرست فدراسیون ورزش دانش آموزی با اشاره به ظرفیت‌های خوب استان سمنان در میزبانی مسابقات، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه اسکان و خوابگاه‌ها تأکید کرد و گفت: با تقویت این زیرساخت‌ها، استان می‌تواند میزبان رویدادهای بین‌المللی نیز باشد.

صائبی از صدور حکمی در برنامه هفتم توسعه برای تأمین نیروی انسانی، فضا و امکانات فدراسیون و هیئت‌های ورزشی دانش‌آموزی خبر داد و اعلام کرد: به زودی سه پست برای هیئت استان سمنان در نظر گرفته خواهد شد.

وی بر لزوم اجرای دستورالعمل‌های ارسالی فدراسیون از جمله برنامه‌های دهه فجر، تشکیل ستاد اجرایی «جام اقتدار ایران» (یادواره شهدای دانش‌آموز) و صدور به موقع ابلاغ رؤسای هیئت‌های ورزشی مناطق تابعه تأکید کرد.

در این مراسم، از خانواده شهید فرهنگی علیرضا نیکو و زحمات جمعی از پیشکسوتان ورزش دانش‌آموزی استان سمنان تجلیل بعمل آمد.