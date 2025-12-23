رشد ۲ برابری پروژه های مدرسه سازی در بستک طی سه سال

  1. استانها
بستک- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان از رشد ۲ برابری پروژه‌ها و تعداد کلاس‌های احداث شده در سه ساله اخیر در شهرستان بستک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باوقار زعیمی در حاشیه بازدید از پروژه‌های مدرسه‌سازی در بستک، اظهار کرد: از سال ۹۹ تاکنون تعداد ۶۶ پروژه در قالب ۲۱۶ کلاس درس در شهرستان بستک به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: در بستک از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ تعداد ۲۰ پروژه در قالب ۷۳ کلاس درس به بهره‌برداری رسیده است و هم اکنون نیز ۲۰ پروژه مدرسه‌سازی در قالب ۸۵ کلاس درس با زیربنای ۱۳ هزار و ۱۷۶ متر مربع در این شهرستان در حال اجرا است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان ادامه داد: پروژه‌های در دست اجرای نوسازی مدارس هرمزگان شامل احداث، تکمیل، توسعه، تخریب و بازسازی و تعمیر مدارس، سرویس بهداشتی، سالن ورزشی و خوابگاه است.

به گفته باوقار زعیمی؛ تعداد ۴۶ پروژه در قالب ۱۴۳ کلاس درس طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده است که نشان دهنده همت جهادی مجموعه نوسازی مدارس استان هرمزگان است‌.

وی خاطرنشان کرد: سرانه فضای آموزشی در شهرستان بستک ۹.۱۱ بوده، در حالی که سرانه متوسط فضای آموزشی در استان ۵.۳۴ است.

