۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

۳۱ کشته در غرق شدن قایق مهاجران سال نو در سواحل گامبیا

اداره مهاجرت گامبیا روز سه شنبه اعلام کرد که پس از واژگونی یک قایق با ظرفیت بیش از حد در سواحل گامبیا در شب سال نو، ۳۱ نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این اداره در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که این قایق که حامل حدود ۲۰۰ مهاجر بدون مدرک بود، از منطقه کرانه شمالی گامبیا در تلاش برای سفر به سمت جزایر قناری اسپانیا بود.

کمی پس از حرکت، گزارش شده است که این قایق به یک تپه شنی زیر آب برخورد کرده و واژگون شده است. این اداره افزود که پس از دریافت درخواست‌های کمک، نیروی دریایی گامبیا عملیات جستجو و نجات را با کمک قایق‌های ماهیگیری محلی آغاز کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که تاکنون، ۱۵ جسد در گامبیا و ۱۶ جسد در سنگال، کشور همسایه، پیدا شده است و بسیاری دیگر همچنان مفقود هستند و بیم آن می‌رود که جان خود را از دست داده باشند. در مجموع ۱۰۲ نفر نجات یافته‌اند که ۲۳ نفر از آنها در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند.

آداما بارو، رئیس جمهور گامبیا، قول داده است که «تحقیقات جامعی در مورد این حادثه» آغاز کند و خاطرنشان کرد که مسئولان طبق قانون پاسخگو خواهند بود.

