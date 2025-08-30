واژگونی قایق حامل مهاجران در جزایر قناری؛ ۷۰ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در پی واژگون شدن قایق حامل مهاجران در سواحل غرب آفریقا، دست کم ۷۰ نفر جان باختند.
وزارت خارجه گامبیا در بیانیهای اعلام کرد این قایق که گفته میشود با مهاجرانی که عمده آنها گامبیایی و سنگالی بودند، در سواحل موریتانی غرق شده است.
به گفته مقامات، همچنین ۳۰ نفر دیگر در این حادثه مفقود شدهاند. گفته میشود که این قایق در زمان حادثه ۱۵۰ مسافر داشته که ۱۶ تن از آنها نجات یافتهاند.
مقامات موریتانی جسد ۷۰ نفر را از آب خارج کردهاند. این یکی از مرگبارترین حوادثی است که در سالهای اخیر در مسیر رسیدن به اروپا از این مسیر وحشتناک، رخ داده است.
مسیر مهاجرتی اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به جزایر قناری که مهاجران آفریقایی به طور معمول برای رسیدن به اسپانیا از آن استفاده میکنند، یکی از مرگبارترین مسیرهاست. جزایر قناری مجمعالجزایری متشکل از هفت جزیره در اقیانوس اطلس و در نزدیک ساحل مراکش واقع شده است و یکی از ۱۷ منطقه خودمختار اسپانیا محسوب میشود.
اتحادیه اروپا میگوید که پارسال بیش از ۴۶ هزار مهاجر غیر قانونی وارد جزایر قناری شدند که رقمی بیسابقه محسوب میشود. براساس گزارش گروه حقوق بشری «کامیناندو فرانتراس»، بیش از ۱۰ نفر در این مسیر پرمخاطره جان باختهاند که نسبت به سال ۲۰۲۳ فزایش ۵۸ درصدی را نشان میدهد.
نظر شما