۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴
با چه کارتی میتوان از کالابرگ استفاده کرد؟
معاون اقتصادی وزارت رفاه گفت: هر کارتی از هر بانکی که به نام سرپرست خانوار باشد امکان خرید کالا برگ دارد.
