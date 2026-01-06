دریافت 4 MB
با چه کارتی می‌توان از کالابرگ استفاده کرد؟

معاون اقتصادی وزارت رفاه گفت: هر کارتی از هر بانکی که به نام سرپرست خانوار باشد امکان خرید کالا برگ دارد.

