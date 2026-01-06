به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکریم معصومی خسروآبادی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعیت معیشت مردم همخوانی ندارد؛ افزایش حقوق کارکنان دولت پایین‌تر از نرخ تورم پیش بینی شده و این به معنای کوچک‌تر شدن سفره کارمندان، کارگران و بازنشستگان است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس اظهار کرد: امروز مردم از ما انتظار دارند تا در تصمیم گیری‌ها شجاعت داشته باشیم و نه تأیید اعداد و جداولی که بر پایه پیش برآورد درآمدها و کم برآورد هزینه‌ها نوشته شده است.

وی ادامه داد: نگرانی مردم در رابطه با فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی به ویژه در زمینه تأمین مواد غذایی اساسی است؛ قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم که کمر مردم را خم کرده است. باید بر کنترل قیمت‌ها، نظارت دقیق بر بازار و اصلاح سیاست‌های حمایتی تمرکز ویژه صورت بگیرد.

معصومی خسروآبادی تصریح کرد: خداوند همه انسان‌ها را کرامت داده است لذا هرگونه طرح حمایتی باید با در نظر گرفتن کرامت انسانی و با هدف توانمندسازی افراد طراحی و اجرا شود. در توزیع کالابرگ باید نیازها و ترجیحات مردم به درستی درک شود؛ محدودیت در انتخاب کالاها و خرید اقلام خاص و بنجل بدون حق انتخاب در برندها کرامت افراد را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس خاطرنشان کرد: ارائه کمک‌های معیشتی و حمایتی باید هدفمند و عادلانه باشد؛ تورم، گرانی و بیکاری جوانان زندگی را بر مردم سخت و طاقت فرسا کرده است؛ با افزایش قیمت‌ها، سال‌هاست که گوشت قرمز از سفره مردم حذف شده و با این اوصاف به زودی شاهد جمع آوری مرغ از سفره مردم خواهیم بود.