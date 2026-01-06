به گزارش خبرنگار مهر، ملکمحمد قربانپور بعدازظهر سهشنبه در جلسه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها، با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، اظهار کرد: اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی و تبعات پولی آن بهدرستی دیده نشده است.
وی با اشاره به تزریق حدود ۸۰ تا ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع به ساختار اقتصادی کشور، افزود: این حجم از نقدینگی در کنار افزایش قیمتها، میتواند آثار تورمی قابلتوجهی بههمراه داشته باشد که باید در تصمیمگیریها لحاظ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار تن نهاده دامی با نرخهای پیشین در سامانه بازارگاه خریداری شده، گفت: تکلیف این نهادهها که با قیمتهای قبلی تأمین شدهاند، مشخص نیست و باید تعیینتکلیف شوند.
قربانپور ادامه داد: در حوزه تأمین روغن و برنج نیز با مجوز وزارت جهاد کشاورزی، ۱۷۵ تن روغن وارد بازار شده است.
وی با اشاره به کمبود برنج در استان، تصریح کرد: در جلسهای با حضور رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی وعده دادند که در اسرع وقت نسبت به آزادسازی برنج اقدام شود. ما نیاز فوری به تأمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن برنج برای تنظیم بازار داریم.
قربانپور با اشاره به تأثیرپذیری قیمتها از استانهای همجوار، گفت: اگر قیمت مصوب یا توافقی مرغ دوشنبه آینده اعلام شود، باید توجه داشت که استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری که هممرز با اصفهان هستند، در صورت عدم هماهنگی، با خروج مرغ به سمت استانهای دیگر مواجه خواهند شد.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند نقدینگی هستند. انتظار داریم وعده افزایش سرمایه بانک کشاورزی و اجرای تسهیلات ۷۰۰ همتی سام عملیاتی شود.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به بدهی فروشگاههای مشمول طرح کالابرگ، افزود: حدود ۶۷۰۰ فروشگاه در این استان وجود دارد که مطالبات خود را دریافت نکردهاند و این موضوع زنجیره تأمین را با مشکل مواجه کرده است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت شفافسازی در قیمتگذاری کالاهای وارداتی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است آزادسازی انجام شود، باید برای همه فعالان اقتصادی امکان واردات فراهم باشد. همچنین در حوزه طیور، احتمال مازاد تولید در برخی استانها وجود دارد که نیازمند تقویت پشتیبانی برای خرید و ذخیرهسازی است.
نظر شما