روح‌الله مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات اجرای طرح جدید اصلاحی در حوزه کالاهای اساسی، اظهار کرد: در آغاز اجرای این طرح، به دلیل تأخیر در اطلاع‌رسانی به شبکه توزیع، با برخی چالش‌های اجرایی مواجه شدیم که با هماهنگی‌های انجام‌شده در حال برطرف شدن است.

وی با اشاره به فلسفه حذف ارز ترجیحی افزود: این تصمیم یک اقدام اصلاحی ضروری برای پایان دادن به رانت تاریخی بود؛ رانتی که منافع آن به حدود ۹۰ نفر خاص می‌رسید، در حالی که ۹۰ میلیون نفر از مردم از آن متضرر می‌شدند. طبیعی است هر تغییر ساختاری بزرگ، در ابتدا با مشکلات اجرایی همراه باشد که به‌تدریج اصلاح خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه شبکه توزیع نیازمند اطلاع‌رسانی سریع‌تر بوده است، اظهار کرد: اگر جزئیات طرح زودتر به ما ابلاغ می‌شد، امکان آغاز سریع‌تر فرآیند توزیع فراهم بود؛ با این حال، بلافاصله پس از دریافت دستورالعمل‌ها، اقدامات اجرایی از شب گذشته آغاز شد.

مهری با اطمینان‌بخشی به شهروندان گلستانی گفت: مراحل قانونی و اداری تأمین روغن به‌طور کامل انجام شده و محموله‌ها آماده ارسال است. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، از امروز توزیع گسترده روغن آغاز می‌شود و کمبودی در قفسه فروشگاه‌های استان وجود نخواهد داشت.

وی در خصوص قیمت‌گذاری نیز تأکید کرد: روغن با نرخ مصوب ۲۷۰ هزار تومان برای بسته ۸۱۰ گرمی وارد چرخه توزیع شده و مردم هیچ‌گونه نگرانی بابت افزایش قیمت نداشته باشند.

مدیرکل غله گلستان با اشاره به وضعیت سایر کالاهای اساسی بیان کرد: موجودی مناسبی از اقلامی همچون برنج، شکر و مرغ در انبارهای پشتیبانی استان وجود دارد و برای تأمین و توزیع این کالاها نیز برنامه‌ریزی کامل انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت بروز کمبود در هر نقطه از استان، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم انجام خواهد شد.

‌