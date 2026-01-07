امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قابلیت نسخه ارتقایافته سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی (سمپ هوشمند) گفت: سمپ هوشمند با توجه به بهره‌گیری از داشبوردهای تحلیلی و کاربرپسند، امکان رصد برخط و متمرکز شاخص‌های کلیدی عملکرد هر شعبه را به نحوی فراهم می‌کند که مقامات و مدیران قضائی قادرند وضعیت لحظه‌ای جریان رسیدگی، بهره‌وری و میزان تحقق اهداف عملکردی را به‌صورت شفاف مشاهده و ارزیابی کنند.

این وکیل دادگستری و حقوقدان ضمن اشاره به نمایش نظام‌مند و تحلیلی داده‌های کلیدی پرونده‌ها در سمپ هوشمند خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات اعلامی، این سامانه اطلاعاتی از قبیل تعداد پرونده‌های وارده و مختومه، اوقات رسیدگی، جلسات حضوری و مجازی، دستورات قضائی اجرا نشده، پرونده‌های معوق و مسن، بازداشتی‌های بلاتکلیف و پرونده‌های متعارف را در قالب گزارش‌های تحلیلی و طبقه‌بندی‌شده در اختیار مقام قضائی قرار می‌دهد که این موضوع امکان مداخله مدیریتی هدفمند را فراهم می‌کند.

وی ضمن اشاره به گذار از تصمیم‌گیری واکنشی به حکمرانی داده‌محور و پیش‌نگر در فرایند دادرسی در نتیجه عملیاتی شدن سمپ هوشمند عنوان کرد: این سامانه با تحلیل مستمر داده‌های انباشته، زمینه تحول در شیوه تصمیم‌گیری قضائی را از رویکرد صرفاً واکنشی به رویکردی داده‌محور، تحلیلی و پیش‌بینانه فراهم می‌سازد و امکان شناسایی گلوگاه‌ها و پیشگیری از ایجاد اطاله دادرسی را مهیا می‌کند.

سلیمانی در ادامه و در تشریح قابلیت‌های «دستیار هوشمند قاضی» اظهار کرد: دستیار هوشمند قاضی در قالب یک ابزار پشتیبان تصمیم، در تمام مراحل رسیدگی در کنار قاضی قرار گرفته و بدون خدشه به استقلال قضائی، نقش تسهیل‌گر، تحلیل‌گر و یادآور را ایفا می‌کند.

این وکیل دادگستری و حقوقدان ادامه داد: این دستیار هوشمند، امکان جستجوی آنی و دقیق در قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه، دادنامه‌ها و نظریات مشورتی را فراهم کرده و پاسخ‌های مستند و متناسب با پرسش حقوقی مطروحه ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به امکان ارزیابی کیفی رأی پیش از امضا بر اساس دستورالعمل اتقان آرا قضائی عنوان کرد: سمپ هوشمند با امتیازدهی به پیش‌نویس رأی و شناسایی ایرادات احتمالی شکلی و ماهوی، میزان انطباق آن با شاخص‌های اتقان آرا را مشخص کرده و به ارتقای کیفیت و استحکام آرای صادره کمک می‌کند.

سلیمانی با اشاره به پیشنهاد پیش‌نویس اولیه رأی بر مبنای محتوای پرونده و مستندات قانونی توسط «دستیار هوشمند قاضی» در سمپ هوشمند بیان کرد: دستیار هوشمند با تحلیل محتوای پرونده، ادله، لوایح و مقررات مرتبط، پیش‌نویس اولیه رأی را به‌صورت پیشنهادی ارائه می‌دهد تا قاضی پس از بررسی، اصلاح و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام کند.

این وکیل دادگستری و حقوقدان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: پشتیبانی از مجموعه قابلیت‌های نوین از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، تعیین هوشمند اوقات رسیدگی، خودکارسازی فرآیندهای اداری و قضائی، مدیریت بار کاری شعب و سایر قابلیت‌های نوین که تحقق عملی اهداف سند تحول و تعالی را تسهیل می‌کند از دیگر مزیت‌های سمپ هوشمند است که می‌توان مورد اشاره قرار داد.