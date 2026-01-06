ترامپ: کالیفرنیا حتی شاید فاسدتر از مینه سوتا نیز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» اعلام کرد: کالیفرنیا، تحت فرمانداری گوین نیوزکام، شاید هم فاسدتر از مینه سوتا است.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص اضافه کرد: تحقیقات در مورد کلاهبرداری (تقلب) کالیفرنیا آغاز شده است. از توجه شما به این موضوع متشکرم!

این در حالیست که گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در ماه‌های پیش اعلام کرد که دولت ترامپ را به دلیل اعزام ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا به اورگان به دادگاه خواهد کشاند.

نیوسام در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشته بود پس از آنکه دادگاه فدرال تلاش او برای فدرالی کردن گارد ملی اورگان را رد کرد، دونالد ترامپ ۳۰۰ نفر از پرسنل گارد ملی کالیفرنیا را به اورگان اعزام می‌کند.