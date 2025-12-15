به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دادستان کل آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما یک توطئه تروریستی گسترده و وحشتناک را که (منطقه) اورنج و لس‌آنجلس، در ایالت کالیفرنیا را هدف قرار می‌داد، خنثی کردیم.

وی مدعی شد: یک گروه ضد دولت و ضد سرمایه‌داری در حال آماده شدن برای هدف قرار دادن مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) بود.

«پم باندی» (Pam Bondi) دادستان کل آمریکا ادعا کرد: گروهی که در حال برنامه ریزی برای انجام مجموعه‌ای از بمب گذاری ها علیه چندین هدف در کالیفرنیا بودند بازداشت شدند. این گروه همچنین قصد داشتند ماموران و خودروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا را هدف قرار دهد.

از سوی دیگر، ️مدیر اف‌بی‌آی نیز ادعا کرد: ما یک تهدید تروریستی قریب‌الوقوع را خنثی و ۴ نفر را در لس‌آنجلس بازداشت کردیم.