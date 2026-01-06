ابراهیمی: ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آب اراک و ساوه تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادرقلی ابراهیمی با اشاره به مصوبات نشست امروز شورای عالی آب اظهار کرد: با پیگیریهای صورتگرفته، شهرستانهای اراک و ساوه در اولویت تأمین منابع مالی و آبی قرار گرفتند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره به تصویب حدود ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب پایدار این دو شهر گفت: این نشست با هدف حل تنش آبی ۵۷ شهر کشور تشکیل شد و مهمترین مصوبه آن، اختصاص این اعتبار برای پروژههای آبی اراک و ساوه بود.
وی افزود: همچنین موضوع مدیریت مشارکتی آب با محوریت تشکلهای مردمی و انجمنهای محلی در دستور کار قرار گرفت همچنین مدیریت مشارکتی منابع آب به زودی به تشکلهای مردمی سپرده خواهد شد.
ابراهیمی تاکید کرد: بر اساس مصوبه اولیه، مدیریت بهرهبرداری، کنتورگذاری، نگهداری تأسیسات و تعیین الگوی مصرف در بخش کشاورزی به تشکلهای مردمی واگذار خواهد شد و این طرح بهصورت پایلوت اجرا میشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی، بیان کرد: خوشبختانه پیشبینیها حاکی از بارشهای نرمال در زمستان سال جاری است که امیدواریم همراه با مدیریت صحیح، منجر به بهبود وضعیت منابع آب کشور شود.
