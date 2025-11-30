استاندار: مدیریت منابع آبی و انرژی کلید هوای پاک و توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در دهمین نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان اظهار کرد: پیشتر استفاده بهینه از منابع استان ممکن نبود اما با همکاری مسئولان، پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.
وی افزود: سال گذشته بهدلیل کمآبی، پالایشگاهها با بحران مواجه بودند، اما با اقداماتی مانند قطع مصرف آب سطحی، از تشدید بحران در تابستان امسال جلوگیری شد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم، استفاده از پسابهای پالایشگاهی بود که فشار بر منابع آبی استان را کاهش داد.
وی ادامه داد: باید مسائل بهویژه در حوزه زیستمحیطی و صنعتی را با رویکرد علمی و مبتنی بر پژوهش حل کنیم که در غیر این صورت مشکلات استمرار خواهند داشت.
زندیه وکیلی تاکید کرد: پالایشگاه شازند طی سالهای اخیر با چالشهای زیستمحیطی و مصرف آب مواجه بود که با همکاری مسئولان و بهرهگیری از ظرفیتهای استان، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی افزود: اگر نگاه همه مسئولان به مسائل با رویکرد علمی بود امروز نیز بحرانهای مشابه رخ نمیداد.
کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اقدام همزمان روی تمام منابع آلاینده است
استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم توجه همزمان به منابع آلایندگی مختلف گفت: موضوع آلودگی هوا یک مسئله چندبعدی است و نباید درگیر یک منبع خاص شد.
وی افزود: درگیری با سوخت مازوت نباید باعث شود سایر منابع آلاینده فراموش شوند و همه منابع آلایندگی باید تحت پیگیری قرار گیرند و اقدامات لازم برای کاهش آنها انجام شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در حوزه صنعت، برخی مدیران دغدغه محیط زیست دارند اما در برخی شرکتهای خصوصی نگاه اقتصادی غالب است و اقدامات زیستمحیطی هزینهبر است، با این حال نتایج اقدامات انجام شده تاکنون ملموس بوده است.
وی ادامه داد: اعتراضها و مطالبهگری مردم نیز نقش مؤثری در پیشبرد این اقدامات داشته و انگیزه ما برای ادامه کار افزایش یافته است.
زندیه وکیلی تأکید کرد: برای بهبود کیفیت هوای شهر و تکمیل پروژههای زیربنایی، همزمان به برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت نیاز است.
استاندار مرکزی گفت: تکمیل کنارگذر اراک امسال با هدف کاهش ترافیک خودروهای سنگین و دیزلی و تکمیل تقاطع جانبی در مالکآباد انجام میشود.
وی افزود: با اجرای این طرحها و اعمال کنترل محسوس و نامحسوس پلیس، انتظار میرود کاهش ترافیک داخل شهر به شکل محسوسی صورت گیرد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اقدامات کاهش آلودگی محدود به یک منبع نیست و با پیگیری تمامی منابع توسط محیط زیست، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای بهبود هوای استان در دستور کار قرار دارد.
استفاده بهینه از منابع آب در استان اقدامی قهرمانانه در سطح ملی است
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: استفاده بهینه از منابع آب در استان، اقدامی قهرمانانه در سطح ملی است.
وی با تأکید بر پروژهمحور شدن تصمیمگیریها افزود: این رویکرد اجرای برنامهها را شفاف و قابل ارزیابی میکند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه استفاده بهینه از منابع آبی دشتها فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار کشور محسوب میشود و اهمیت آن در شرایط فعلی بیش از پیش نمایان است.
وی با اشاره به تجارب جهانی در مدیریت بحرانهای خشکسالی و آلودگی هوا افزود: استفاده از تجربیات جهانی، برنامهریزی علمی و مدیریت بهینه منابع را ممکن میکند و مسئولان باید با دقت و وجدان کاری عمل کنند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: اجرای کامل این برنامهها، نه تنها به بهبود وضعیت منابع آب استان کمک میکند بلکه الگویی عملی برای سایر استانهای کشور خواهد بود.
راهکارهای بلندمدت برای تأمین سوخت نیروگاهها در دستور کار قرار دارد
استاندار مرکزی گفت: با توجه به محدودیتهای فنی مشعلها و نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین در بخش نیروگاهی، پروژههای مطالعاتی و سرمایهگذاری جدید برای مدیریت بهینه سوخت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از راهکارهای ارائهشده هنوز از نظر علمی به تأیید قطعی نرسیده و نیازمند بررسیهای دقیقتر است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: مطالعات اولیه نشان میدهد که اجرای طرحها ممکن است از طریق وزارت نیرو یا سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شود و منابع صرفهجوییشده در مواقع بحرانی قابل استفاده خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت مخازن ذخیره، بهرهبرداری باید بهصورت برنامهریزیشده و بلندمدت باشد و پیگیریها با همکاری متخصصان و دستور وزیر در حال انجام است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: در صورت موفقیت این اقدامات، میتوان مسائل سوخت نیروگاهها را بهطور بنیادی حل کرد و پروژههای پیشنهادی ظرفیت معادل دو واحد نیروگاهی را تأمین میکنند.
استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از گاز طبیعی به عنوان سوخت دوم نیروگاهها و سرمایهگذاری در این حوزه گفت: با وجود بزرگترین مخازن گازی جهان، کمبود سرمایهگذاری و تحریمها چالش ایجاد کرده است اما با اجرای پروژههای برنامهریزیشده این مشکلات بهتدریج رفع میشوند.
وی افزود: اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای مدیریت سوخت نیروگاهها در حال اجراست و توافقات اولیه با وزارت نیرو برای طرحهای سیکل ترکیبی حاصل شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: بهعنوان مسئولان، متعهد به حل مشکلات استان در کوتاهمدت و بلندمدت هستیم و برای تحقق این هدف به همراهی و همفکری همه شهروندان نیاز خواهیم داشت.
