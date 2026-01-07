سازمان غذا و دارو: مردم از اصالت دارو مطمئن شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: توزیع دارو باید مطابق استانداردهای ابلاغی و صرفاً از طریق زنجیره رسمی انجام شود و هرگونه ارسال دارو از مسیرهای غیرمجاز از جمله پست یا حمل‌ونقل عمومی، سلامت دارو و بیماران را به خطر می‌اندازد.

وی با اشاره به نقش داروخانه‌ها در تأمین ایمن دارو، افزود: در صورت نبود یک دارو در یک منطقه، مسیر صحیح، تأمین آن از طریق شرکت‌های پخش مجاز و زنجیره رسمی است و مراجعه به بازارهای غیررسمی یا واسطه‌ها، کاملاً مردود است.

مهرزادی با بیان اینکه تمامی اقلام دارویی دارای شناسه و برچسب اصالت هستند، اظهار داشت: استعلام اصالت دارو توسط مردم یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با داروهای تقلبی و قاچاق است و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده رسانه‌ای است.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو از شهروندان می‌خواهد هرگونه تخلف یا عرضه غیرمجاز دارو را از طریق مسیرهای رسمی ثبت شکایت گزارش دهند تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

مهرزادی تأکید کرد: ساماندهی بازار دارو یک موضوع فرابخشی است و بدون همراهی پلیس، دستگاه قضائی و مشارکت مردم، امکان تحقق نظارت مؤثر وجود ندارد.