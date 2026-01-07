  1. ورزش
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۱

قرارداد نیمار با سانتوس تمدید شد

با اعلام باشگاه سانتوس برزیل قرارداد نیمار جونیور ستاره این تیم تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمار جونیور که فصل گذشته پس از تجربه‌ای ناموفق در تیم فوتبال الهلال عربستان بار دیگر به باشگاه سانتوس برزیل بازگشته بود، توانست همراه با هم‌تیمی‌های خود بقای این تیم را در لیگ برزیل قطعی کند. این ستاره برزیلی در طول فصل با مصدومیت‌های متعددی روبه‌رو شد؛ تا جایی که به گفته پدرش، حتی به خداحافظی از دنیای فوتبال نیز فکر کرد، اما در نهایت از این تصمیم منصرف شد.

در همین راستا، باشگاه سانتوس به صورت رسمی اعلام کرد قرارداد نیمار جونیور برای یک فصل دیگر تمدید شده است.

در بیانیه باشگاه سانتوس در رابطه با تمدید قرارداد با نیمار آمده است: «شاهزاده ماندنی شد. نیمار جونیور، قرارداد خود را با باشگاه سانتوس تا پایان فصل تمدید کرد تا همچنان با پیراهن مقدس این تیم، داستانش در دنیای فوتبال را ادامه دهد.»

