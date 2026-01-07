گشایش سه نمایشگاه در کتابخانه و موزه ملی ملک

به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین وقف‌نامه‌ای، به مناسبت گرامی‌داشت ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و بر پایه وقف‌نامه حاج حسین آقا ملک، بنیانگذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و فرهنگ‌دوستان، با برنامه‌های متنوع، در این مجموعه فرهنگی، اجرا شد.

امیر خوراکیان رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک در این مراسم، اظهار کرد: مفاهیم و معارف معنوی، چه عناصر موضوعی آن و چه شخصیت‌های برگزیده مرتبط با این حوزه، یکی از عرصه‌های ظهور و ارتقای هنر بوده است.

وی ادامه داد: در واقع، در هر جایی که محتوایی از معارف و ارزش‌های اسلامی و به‌ویژه تشیع مطرح شده، هنرمندان ذوق، سلیقه و هنر خود را برای ارائه، تجلیل و ترویج آن ارزش، به میدان آورده‌اند.

خوراکیان گفت: به‌طور نمونه، هنرمندان در سایه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، فتوت، عبادت، مردم‌داری، رشادت و رسیدگی مولا علی (ع) به نیازمندان و ده‌ها مفهوم ارزشمند دیگر که همگی ویژگی‌های آن حضرت هستند را، دستمایه آفرینش انواع هنرها قرار داده‌اند.

وی افزود: دراین‌میان، ویژگی فتوت و پهلوانی امام علی (ع)، موضوعی است که علاوه بر شیعیان، مورد توجه سایر مسلمانان و حتی غیر مسلمانان نیز، قرار گرفته است.

رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک تصریح کرد: این موقوفه، امروز نیز در کنار برگزاری آئین وقف‌نامه‌ای جشن میلاد امام علی (ع) خود، نمایشگاهی با عنوان «بر مدار فتوت» برای ارائه منتخب آثار نگارگری استاد محمدباقر آقامیری و همچنین نمایشگاهی به منظور تجدید یاد و تجلیل از شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه، برپا کرده است.

خوراکیان افزود: با پیوند نگارهایی از پهلوانان تاریخ ایران با تصاویر شهدا در می‌یابیم که داستان پهلوانی و فداکاری برای عزت و سربلندی این کشور، همواره زنده و گویا بوده و در آینده نیز، ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایرانی برای استقلال، آزادی و عزت خود و کشورش، از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کند و ایران همواره در سایه ایمان به خدا و اتکا به اهل بیت (ع) و به‌ویژه امیرمؤمنان (ع)، تن به ذلت و زیاده‌خواهی دشمنان اسلام و انقلاب نمی‌دهد و بی‌تردید ایران با عبور از مشکلات، پیروز و سربلند خواهد بود.

در بخش دیگری از این آئین، محسن حق‌گو، مدیر اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فیزیکی کتابخانه و موزه ملی ملک، به تاریخچه نگارگری؛ از دوران باستان ایران و همچنین دوران آغازین اسلام تا حال حاضر، اشاره کرد.

وی همچنین، مطالبی درخصوص نگاره‌های مرتبط با شخصیت امام علی (ع)؛ از دوران مغول تا کنون، همچون نگاره‌هایی با محوریت موضوعی رشادت‌های این امام همام (ع) و جایگاه ویژه ایشان، مطرح کرد.

استاد محمدباقر آقامیری نیز، ضمن تقدیر از کتابخانه و موزه ملی ملک برای برپایی نمایشگاه نگارگری بر مدار فتوت، گفت: نفیس‌ترین قرآن‌ها و زیباترین نگارگری‌ها، همواره متعلق به ایرانیان بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به علاقه‌ای که به فتوت و پهلوانی داشتم، پهلوانان بزرگ ایران، از پیش از دوران تاریخی مادها تا دوره اسلام و اوایل دوره جمهوری اسلامی را در آثارم به تصویر کشیدم.

این هنرمند برجسته همچنین ضمن بیان داستان پوریای ولی، پهلوان سرزمین خوارزم، تصریح کرد: بی‌شک، پهلوانی به معنای گذشت و غلبه به خواسته‌های نفسانی خویش است.

اجرای دو مراسم زورخانه‌ای با حضور مرشد خرمی و مرشد ورمزیار و گشایش سه نمایشگاه فرهنگی و هنری، از دیگر برنامه‌های این آئین وقف‌نامه‌ای بود.

دراین‌راستا، نمایشگاه بر مدار فتوت، با محوریت نمایش مجموعه‌ای از آثار منتخب نگارگری استاد محمدباقر آقامیری، چهره برجسته هنر معاصر ایران در حوزه نگارگری، با موضوع پهلوانی، گشایش یافت.

همچنین به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، نمایشگاهی از تصویرهای ۱۵ شهید ورزشکار از بین ۴۸ شهید ورزشکاری که در این دوران به درجه رفیع شهادت نائل شدند، به‌ویژه کودکان، در سرسرای طبقه همکف کتابخانه و موزه ملی ملک، برپا شده است.

گشایش یکی دیگر از نمایشگاه‌های تک‌اثر این موقوفه فرهنگی با محوریت نمایش نسخه خطی «کُشتی»، متعلق به دوره صفویه، از دیگر برنامه‌های جانبی برگزاری این آئین بود.

در نمایشگاه تک اثر، فنون ورزش کشتی که در این نسخه خطی ذکر شده است، با رنگ و بویی جذاب و امروزی، به مخاطبان معرفی شده است.