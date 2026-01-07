  1. استانها
  2. یزد
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

رویداد ملی رویش مسیر تربیت قاریان برجسته آینده کشور را هموار می‌کند

یزد_ رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزد از آغاز ثبت‌نام سومین رویداد ملی «رویش» ویژه نخبگان نوجوان پسر زیر ۱۸ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود میرجلیلی ضمن دعوت از نوجوانان مستعد برای حضور در این رویداد قرآنی، اظهار کرد: رویداد ملی رویش فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی نسل نوجوان است و می‌تواند مسیر تربیت قاریان برجسته آینده کشور را هموار کند.

وی افزود: فرآیند ثبت‌نام در این رویداد به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه رسمی مدرسه تلاوت به نشانی madresetelavat.ir انجام می‌پذیرد و دانش‌آموزان، قرآن‌آموزان مؤسسات قرآنی، مراکز افق، بقاع متبرکه و سایر مراکز فرهنگی و قرآنی واجد شرایط می‌توانند در این رویداد ملی شرکت کنند.

میرجلیلی با تأکید بر نقش این برنامه‌ها در گسترش فرهنگ قرآنی جامعه، یادآور شد: رویداد ملی رویش، بستر مناسبی برای ایجاد ارتباط، رقابت سازنده و تعالی قرآنی نوجوانان در سطح کشور فراهم می‌کند.

چهل و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از ۲۷ دی تا سوم بهمن امسال در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

