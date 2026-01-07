به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود میرجلیلی ضمن دعوت از نوجوانان مستعد برای حضور در این رویداد قرآنی، اظهار کرد: رویداد ملی رویش فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی نسل نوجوان است و میتواند مسیر تربیت قاریان برجسته آینده کشور را هموار کند.
وی افزود: فرآیند ثبتنام در این رویداد به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه رسمی مدرسه تلاوت به نشانی madresetelavat.ir انجام میپذیرد و دانشآموزان، قرآنآموزان مؤسسات قرآنی، مراکز افق، بقاع متبرکه و سایر مراکز فرهنگی و قرآنی واجد شرایط میتوانند در این رویداد ملی شرکت کنند.
میرجلیلی با تأکید بر نقش این برنامهها در گسترش فرهنگ قرآنی جامعه، یادآور شد: رویداد ملی رویش، بستر مناسبی برای ایجاد ارتباط، رقابت سازنده و تعالی قرآنی نوجوانان در سطح کشور فراهم میکند.
چهل و دومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم از ۲۷ دی تا سوم بهمن امسال در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
