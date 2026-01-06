گلشن: ۳۱۸ فروشگاه لنگرود آماده اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان لنگرود با اشاره به آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: ۳۱۸ فروشگاه در سطح شهرستان لنگرود برای ارائه خدمات در قالب این طرح آماده شده‌اند و هیچ‌گونه مشکلی در تأمین و عرضه اقلام مشمول وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هدف دولت از پرداخت مستقیم یارانه‌ها، ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم است، افزود: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت مردم، افزایش قدرت خرید خانوارها و دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای ضروری در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار لنگرود با تأکید بر آثار مثبت این طرح گفت: اجرای کالابرگ الکترونیکی ضمن ایجاد شفافیت در پرداخت یارانه‌ها، نقش مهمی در توزیع عادلانه حمایت‌های دولتی و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار هدف خواهد داشت.

گلشن همچنین با اشاره به راه‌های استعلام اعتبار کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت تعاون، شهروندان می‌توانند مانده اعتبار خود و فهرست فروشگاه‌های طرف قرارداد را از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله»، کد دستوری ‎#۱۴۶۳۵۰۰، صندوق‌های فروشگاهی و مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ مشاهده و پیگیری کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند اجرای طرح، موضوع را از طریق مراجع مربوطه پیگیری و گزارش دهند.