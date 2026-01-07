به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، علی سنجری، سرپرست بخش علمی شرکت دانشبنیان تریتا، درباره این محصول که در نمایشگاه فر ایران هم ارائه شد، گفت: پانسمان طبافلکس از فوم پلییورتان آغشته به ماده آنتیمیکروبیال ساخته شده است که ترشحات را جذب کرده و اثر ضدعفونیکننده دارد. هر لایه از این فوم معادل ۶۴ لایه گاز استریل عمل میکند و به سطح زخم نمیچسبد. این محصول برای بیماران با پوست حساس و شکننده مناسب است و ترشحات را به صورت عمودی جذب میکند. پانسمان قابلیت تنفس داشته و از عبور باکتری جلوگیری میکند و هنگام برداشتن آسیبی به بافت یا پوست وارد نمیشود.
وی با اشاره به اینکه توانایی تولید پانسمان طبافلکس در کشور موجود است، اما برای راهاندازی خط تولید انبوه و تأمین نیاز بیماران و بازار صادراتی، حمایت مالی لازم است، افزود: برآورد برای تأمین خط تولید حدود ۲۸ میلیارد تومان است. مجوزهای تولید این پانسمان در سال ۱۴۰۳ اخذ شده و برنامهریزی برای گسترش تولید با هدف پوشش بیماران مبتلا به بیماریهای نادر در جریان است.
سنجری اضافه کرد: زخم یکی از چالشهای جدی نظام سلامت در جهان محسوب میشود. زخمهای مزمن نظیر زخم بستر، سوختگیها و زخمهای جراحی نه تنها هزینههای درمانی سنگینی ایجاد میکنند، بلکه کیفیت زندگی بیماران را به شدت کاهش میدهند. بیماری پروانهای یکی از سختترین اختلالات پوستی است که پوست بیماران را شکننده کرده و کوچکترین تماس باعث ایجاد تاول و زخمهای عمیق میشود.
به گفته سرپرست علمی این شرکت، انتخاب پانسمان مناسب نخستین گام در روند درمان این بیماران است و پانسمان باید بدون چسبندگی، کمتحریک و با مدیریت رطوبت مناسب باشد. در گذشته تنها پانسمان مؤثر ساخت سوئد بود که با یک فناوری اختصاصی از چسبندگی به زخم جلوگیری میکرد، اما تحریمها و محدودیتهای اقتصادی تأمین آن را با مشکل مواجه کرده و نبود جایگزین مناسب آسیب جدی برای بیماران پروانهای ایران ایجاد کرده بود.
وی افزود: پانسمان طبافلکس با جذب عمودی ترشحات، مدیریت رطوبت و خاصیت بالشتکی ویژه، شرایط ایده آلی برای ترمیم سریع و بدون درد زخم فراهم میکند. ساختار انعطافپذیر پانسمان امکان استفاده در نواحی مختلف بدن را فراهم کرده و با کاهش اصطکاک و جذب ضربه از آسیب بیشتر پوست جلوگیری میکند.
سنجری در پایان به ویژگیهای این محصول اشاره کرد و گفت: ویژگیهای محصول شامل جذب عمودی قوی برای مدیریت مؤثر ترشحات، سازگاری با پوست و قابلیت انطباق با نواحی مختلف بدن، جلوگیری از چسبندگی به زخم و کاهش درد هنگام تعویض و حفظ خاصیت چسبندگی تنظیمپذیر در طول درمان است. پانسمان طبافلکس روند ترمیم زخم را تسریع کرده و آسیب به بافت سالم اطراف زخم را کاهش میدهد و یک جایگزین داخلی با کیفیت جهانی برای بیماران با نیازهای ویژه محسوب میشود.
