«جاسوس امین»؛ روایتی از بلوغ، ایمان و تجربه بردگی

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مراسم نقد و بررسی کتاب «جاسوس امین» نوشته الهام صفار با حضور مریم راهی منتقد ادبی و مرضیه ادبی کارشناس ادبی، در باشگاه ادبی بانوی فرهنگ برگزار شد و طی آن ابعاد مختلف این اثر با محوریت معرفی امام هادی (ع) به نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

الهام صفار نویسنده کتاب «جاسوس امین» گفت: نگارش این اثر حاصل بیش از یک سال تحقیق بوده است.

وی هدف اصلی خود را از نگارش کتاب جاسوس امینی را شناخت امام هادی (ع) توسط قشر نوجوان دانست و گفت: امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) کمتر به جامعه و به ویژه نوجوانان معرفی شده‌اند.

صفار با اشاره به اینکه طول دوران امامت امام هادی (ع) پس از امام زمان (عج) طولانی‌ترین دوره است و ایشان به دلیل شرایط حصر، ارتباط کمتری با مردم داشتند، گفت: جلد دوم کتاب در حال چاپ است و جلد سوم آن نیز باقی مانده است.

در ادامه مریم راهی منتقد ادبی، با توصیف این کتاب به عنوان یک «شروع خوب» برای اولین اثر نویسنده، بر اهمیت باز شدن گره‌های ذهنی نوجوان و امکان همزادپنداری او با شخصیت اصلی تأکید کرد.

وی افزود: کتاب به خوبی به ویژگی‌های نوجوان، مواجهه با خشم، ایستادگی بر اعتقادات و تجربه به بردگی رفتن پرداخته است.

راهی خاطرنشان کرد: در یک‌سوم پایانی داستان، بخش عاشقانه وارد می‌شود که رفتار مستقل «امین» (نوجوان ۱۷ ساله) در این قسمت، ممکن است برای نوجوان امروزی قابل درک نباشد.

وی یادآور شد: کتاب دارای غلط‌های املایی است و ویرایش آن نیازمند دقت بیشتری بوده، هرچند نویسنده نیز باید مراقب املا و اعراب کلمات باشد.

این منتقد ادبی مطرح کرد: در اکثر موارد از عناوینی چون «ابن الرضا» و «علی بن محمد» برای امام هادی (ع) استفاده شده است، در حالی که استفاده از نام «امام هادی» برای نوجوان ملموس‌تر است.

به گفته وی، نام «علی بن مهزیار» بدون توضیح وارد داستان شده است، هرچند این اتفاق می‌تواند خاطره خوبی در ذهن خواننده ایجاد کند.

وی افزود: رمان نوجوان باید «ماجرامحور» باشد و این کتاب این ویژگی را دارد. عناوین کتاب، طرح جلد جذاب برای نوجوان و برش‌های پایانی فصل‌ها که پایان‌بندی مناسبی دارند، از نقاط قوت کار محسوب می‌شود. شجاعت و تاب‌آوری شخصیت امین نیز بسیار خوب به تصویر کشیده شده است.

راهی همچنین به معرفی شخصیت‌هایی مانند «ابوراشد مهزیار» و «عثمان بن سعید» به عنوان وکلای امام هادی (ع) در کتاب اشاره کرد که با آن‌ها آشنا می‌شویم.

وی به دو دستگی در استفاده از کلمات جدید و کهن اشاره کرد و استفاده از واژگان جدید را برای مخاطب نوجوان بهتر دانست.

این منتقد گفت: در مجموع، «جاسوس امین» به عنوان تلاشی برای معرفی یکی از ائمه (ع) به زبان داستانی جذاب برای نسل نوجوان مورد توجه قرار گرفت، هرچند که در حوزه ویراستاری و انسجام برخی انتخاب‌های زبانی نیاز به بازنگری دارد.