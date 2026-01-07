به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص حادثه بیمارستان ایلام، گفت: اگر اتفاقی در بحران‌ها و اعتراضات رخ می‌دهد باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در همین زمینه برای حادثه بیمارستان ایلام، هیئتی به این منطقه اعزام شده که گزارش بررسی آن‌ها امروز یا فردا تنظیم خواهد شد.

وی همچنین درباره حوادث روز گذشته در بیمارستان سینا، افزود: اطلاعات ما نشان می‌دهد که داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرتاب نشده است. در عین‌حال بررسی‌ها حتماً باید انجام شود.

ظفرقندی گفت: در جنگ اقتصادی تمام‌قد هستیم و صلاح در این بود که جراحی اقتصادی انجام دهیم.

ظفرقندی تصریح کرد: بیمارستان، آمبولانس و بیماران در همه دنیا و در همه قواعد جهانی دارای یک حفاظت مکتوب و تعریف‌شده هستند که باید رعایت شود و از جانب همه افراد لازم‌الاجرا است؛ یعنی همه باید این اصول را رعایت کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: هرگونه تعدی به بیمارستان، به حقوق بیماران و به آمبولانس‌ها، آسیب به سلامت مردم و به اموال عمومی است، بنابراین ما وظیفه‌مان است به عنوان وزارت بهداشت مراقبت کنیم و صیانت کنیم از حوزه درمان، از بیماران، و این موارد را باید مراقبت کنیم.

وی ادامه داد: حالا در اعتراضات و در بحران‌ها، بالاخره وقتی که یک اتفاقی می‌افتد، قدم اول این است که جزئیات قضیه بررسی و ارزیابی شود و حسب قانون پیگیری شود.

ظفرقندی عنوان کرد: طبیعتاً طبق این اصولی که الان برای شما گفتم، پیگیری خواهیم کرد و نمی‌گذاریم که حوزه درمان در بحران‌ها آسیب ببیند.