به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ظهر پنجشنبه در بازدید از روند اجرای طرح توسعه بیمارستان پور سینا آشخانه اعلام کرد: برای ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر برخوردار باید شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان ارتقا یابد.
وی افزود: به همین منظور حقوق پزشکان افزایش یافته، کارانهها در حال بهروزرسانی است و مجوز مطب نیز به پزشکان طرحی داده میشود تا انگیزه بیشتری برای خدمت در مناطق کمتر برخوردار ایجاد شود.
ظفرقندی با اشاره به توسعه بیمارستان پور سینا گفت: این بیمارستان که پیشتر ۳۲ تخت داشت، با اجرای طرح توسعه به ۹۶ تخت افزایش خواهد یافت و هماکنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی ادامه داد: با تکمیل ساختمان و تأمین تجهیزات، این بیمارستان به بهرهبرداری خواهد رسید و وزارت بهداشت نیز حمایت مالی لازم را انجام خواهد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از بخشهای مختلف مرکز خدمات جامع سلامت پیشقلعه بازدید کرد و با مراجعان و مردم منطقه گفتوگو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت همچنین از خوابگاه دانشجویی ۱۶ آذر پسران دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بازدید کرد؛ این خوابگاه با زیربنای بیش از ۲ هزار متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال مورد بهرهبرداری قرار گرفت داد.
