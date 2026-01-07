مهاجرانی: ۷۰۰ همت برای انتقال کالا و حمایت از زنجیره تولید اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: موضوع بسته حمایت از دولت و حمایت از صنایع در دولت مطرح شد که در واقع یک بسته هفت‌بندی است که تأکید کلی آن بر این است که از واحدهای تولیدی که درگیر فرآیندهای تولید هستند حمایت کند.

وی افزود مهاجرانی اظهار کرد: با توجه به اینکه انتقال کالاهایی را داشتیم از ارز ترجیحی، از تالار اول به تالار دوم، دچار مشکل نشوند؛ لذا یک رقم ۷۰۰ همتی دیده شده است برای اینکه در راستای تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات، ابزارهای مالی زنجیره تولید و تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی اقدام شود.

وی ادامه داد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و همین‌طور وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌هایی هستند که در این زمینه در واقع اقداماتی را انجام خواهند داد. این موضوع مفصل است و ان‌شاءالله در فرصت مناسب‌تر خدمت شما اعلام خواهم کرد.

مهاجرانی بیان کرد: نکته دیگر اینکه گزارش‌هایی در مورد اعتراضاتی که در کشور جریان دارد مطرح شد. نکته‌ای که در مورد استان ایلام بود و بیمارستان ایلام، تأکید بر این نکته است که حوزه سلامت، بیمارستان و آمبولانس، همه آن چیزی که به حوزه بیمار و حقوق بیماران مرتبط می‌شود، همیشه مورد احترام بوده و باید امن باقی بماند و طبیعتاً هرگونه آسیب و تعرض به این حوزه در جریان هرگونه اعتراضی، آسیب به سلامت مردم است و طبیعتاً غیرقابل قبول است.

سخنگوی دولت گفت: در مورد حادثه ایلام، بلافاصله بعد از وقوع حادثه هم آقای رئیس‌جمهور دستور دادند، هم وزیر بهداشت و هم وزیر کشور دستوراتی را صادر کردند مبنی بر اینکه بررسی حقوقی و قانونی انجام شود و نماینده وزیر هم اعلام اعزام شده است که طبیعتاً گزارش‌های لازم آماده خواهد شد.

مهاجرانی اظهار کرد: نکته مهم این است که آقای رئیس‌جمهور بر این نکته تأکید کردند که با گفت‌وگو با مردم و گفت‌وگو با معترضین اجازه نخواهند داد که اعتراضات مردم کشور من توسط سایرین مصادره شود و به‌عنوان موضوعات جریان‌های دیگری مورد استفاده قرار بگیرد لذا تأکید فرمودند که استانداران و همه فرمانداران و همه عواملی که در استان‌ها عاملیت حاکمیتی دارند، با مردم گفت‌وگو کنند و صدای مردم را بشنوند و مشکلاتی را که از قبل هم بوده است بتوانند ان‌شاءالله مرتفع کنند.

سخنگوی دولت عنوان کرد: نکته‌ای که مهم است این است که دولت خود را خدمتگزار مردم می‌داند و باور دارد به اینکه باید صدای مردم را شنید، حتی اگر این صدا بعضاً تند هم باشد.