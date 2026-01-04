مهاجرانی: مقرر شد همه مردم از ۲۰ دی یارانه بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به تعهد دولت در مسیر بهبود معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی، از تصویب کلیات و جزئیات طرح بهبود معیشت در ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصویب موضوعاتی در جلسه هیأت دولت خبر داد.

بنا بر گفته مهاجرانی، هدف اصلی این طرح «حفظ قدرت خرید خانوارها، کنترل تورم و تأمین امنیت غذایی» است.

وی توضیح داد: در این طرح، یارانه‌ای که تاکنون به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد و سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشت، به انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: بر این اساس، رقمی معادل نفری یک‌میلیون تومان در هر ماه برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین به‌صورت یکجا و اعتباری به حساب افراد واریز می‌شود. این اعتبار صرفاً برای خرید برخی کالاهای مشخص در نظر گرفته شده و در راستای کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.

مهاجرانی با بیان اینکه این جابه‌جایی ممکن است باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود، تأکید کرد: دولت در نظر دارد کالاهایی را با قیمت ثابت به مردم ارائه کند که جزئیات مربوط به نوع کالاها و قیمت آن‌ها در جلسه‌ای که در حال برگزاری است، جمع‌بندی خواهد شد.

وی هدف این اقدام را «اصلاح ساختار اقتصادی» عنوان کرد و گفت: با وجود پرداخت سالانه یارانه، همچنان معیشت بسیاری از مردم تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی قرار دارد؛ لذا هدف این طرح کمک به بهبود معیشت مردم است.

سخنگوی دولت درباره زمان اجرا و اقلام مشمول طرح نیز اظهار کرد: حدود ۱۱ قلم کالا در نظر گرفته شده و دو تا سه شیوه اجرایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است که قرار است در جلسه جاری نهایی شود. ان‌شاءالله از حدود بیستم دی‌ماه این طرح اجرایی خواهد شد و مردم می‌توانند خرید خود را به‌صورت ماه‌به‌ماه با اعتبار واریزشده انجام دهند.

مهاجرانی درباره جامعه هدف این طرح تصریح کرد: در ابتدا قرار بود حدود ۷۰ درصد از مردم مشمول باشند، سپس این عدد به ۸۰ درصد افزایش یافت، اما در نهایت در جلسه امروز هیأت دولت و با دستور رئیس‌جمهور، مقرر شد این مبلغ به همه مردم ایران پرداخت شود؛ یعنی همه ده دهک این اعتبار را دریافت می‌کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به نگرانی‌هایی درباره دهک‌بندی و احتمال طولانی‌شدن بررسی اعتراض‌ها، جمع‌بندی دولت بر این شد که این پرداخت به همه دهک‌ها انجام شود.