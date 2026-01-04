  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

مهاجرانی: مقرر شد همه مردم از ۲۰ دی یارانه بگیرند

مهاجرانی: مقرر شد همه مردم از ۲۰ دی یارانه بگیرند

سخنگوی دولت اظهار کرد: با دستور رئیس جمهور مقرر شد همه مردم یارانه بگیرند و این برنامه از ۲۰ دی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به تعهد دولت در مسیر بهبود معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی، از تصویب کلیات و جزئیات طرح بهبود معیشت در ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصویب موضوعاتی در جلسه هیأت دولت خبر داد.

بنا بر گفته مهاجرانی، هدف اصلی این طرح «حفظ قدرت خرید خانوارها، کنترل تورم و تأمین امنیت غذایی» است.

وی توضیح داد: در این طرح، یارانه‌ای که تاکنون به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شد و سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشت، به انتهای زنجیره منتقل می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: بر این اساس، رقمی معادل نفری یک‌میلیون تومان در هر ماه برای چهار ماه دی، بهمن، اسفند و فروردین به‌صورت یکجا و اعتباری به حساب افراد واریز می‌شود. این اعتبار صرفاً برای خرید برخی کالاهای مشخص در نظر گرفته شده و در راستای کاهش فشار اقتصادی بر مردم است.

مهاجرانی با بیان اینکه این جابه‌جایی ممکن است باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود، تأکید کرد: دولت در نظر دارد کالاهایی را با قیمت ثابت به مردم ارائه کند که جزئیات مربوط به نوع کالاها و قیمت آن‌ها در جلسه‌ای که در حال برگزاری است، جمع‌بندی خواهد شد.

وی هدف این اقدام را «اصلاح ساختار اقتصادی» عنوان کرد و گفت: با وجود پرداخت سالانه یارانه، همچنان معیشت بسیاری از مردم تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها و نوسانات ارزی قرار دارد؛ لذا هدف این طرح کمک به بهبود معیشت مردم است.

سخنگوی دولت درباره زمان اجرا و اقلام مشمول طرح نیز اظهار کرد: حدود ۱۱ قلم کالا در نظر گرفته شده و دو تا سه شیوه اجرایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است که قرار است در جلسه جاری نهایی شود. ان‌شاءالله از حدود بیستم دی‌ماه این طرح اجرایی خواهد شد و مردم می‌توانند خرید خود را به‌صورت ماه‌به‌ماه با اعتبار واریزشده انجام دهند.

مهاجرانی درباره جامعه هدف این طرح تصریح کرد: در ابتدا قرار بود حدود ۷۰ درصد از مردم مشمول باشند، سپس این عدد به ۸۰ درصد افزایش یافت، اما در نهایت در جلسه امروز هیأت دولت و با دستور رئیس‌جمهور، مقرر شد این مبلغ به همه مردم ایران پرداخت شود؛ یعنی همه ده دهک این اعتبار را دریافت می‌کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به نگرانی‌هایی درباره دهک‌بندی و احتمال طولانی‌شدن بررسی اعتراض‌ها، جمع‌بندی دولت بر این شد که این پرداخت به همه دهک‌ها انجام شود.

کد خبر 6712507
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تمام مردم درفشار اقتصادی هستند هر کس به اندازه سطح زندگی وجمعیت خانوادگی درگیرند همه ایرانی هستند پس خوب شد که شامل همه ایرانیان باشه چون حق تک تک ایرانیهاست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها