قسد: جنگی بزرگ در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسد به آرایش نظامی نیروهای جولانی در حومه دو محله در شهر حلب واکنش نشان داد و بیان کرد: ۸۰ خودرو نظامی دولت سوریه را در حومه محله های شیخ مقصود و الاشرفیه در حلب رصد کردیم.

قسد اعلام کرد: استقرار نیروهای دولتی در حومه شیخ مقصود و الاشرفیه نشانه خطرناکی است و بیم تشدید درگیری و بروز یک جنگ بزرگ را می دهد.

قسد بیان کرد: نیروهای دولت سوریه مناطق شیخ مقصود و الاشرفیه حلب را با تانک و پهپاد هدف قرار می دهند. محله های شیخ مقصود و الاشرفیه از همه طرف در محاصره قرار دارد. در جریان حملات به این دو منطقه هفت نفر کشته و ۵۲ نفر زخمی شده اند.

پیش از این ستاد عملیات ارتش رژیم جولانی در سوریه از غیرنظامیان حاضر در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب خواست خیلی فوری از مواضع نیروهای دموکراتیک کرد سوریه (قسد) دور شوند.

ستاد عملیات ارتش رژیم جولانی، قسد را مسئول تشدید تنش در محله‌های حلب و ارتکاب کشتار علیه غیرنظامیان دانست و از غیرنظامیان در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب خواست فوراً از مواضع قسد دور شوند.

نیروهای نظامی جولانی محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب را از ساعت ۳ بعد از ظهر امروز منطقه نظامی بسته اعلام کرده است.

همزمان با این تهدیدات موج خروج غیر نظامیان و شهروندان سوری از حلب به مناطق دیگر تشدید شده است. دفاع مدنی حلب اعلام کرده که خانواده‌هایی را در محله‌هایی از شهر حلب تخلیه کرده است.

در همین رابطه خبرگزاری سانا از ساعتی پیش اعلام کرد که درگیری‌ها در اطراف محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود در شهر حلب از سر گرفته شد.

ستاد عملیات ارتش جولانی اعلام کرده است که تمام مواضع نظامی قسد در شیخ مقصود و اشرفیه اهداف نظامی این نیروها هستند.

ارتش جولانی گذرگاه‌های العوارض و خیابان الزهور را تا ساعت ۳ بعد از ظهر، امن اعلام کرده و از آغاز عملیات خود در این دو منطقه بعد از آن ساعت خبر داد.