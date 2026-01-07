به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مستند «نبض در خط مقدم» ساخته گروه مستند روایت فتح با حضور سردار فضلی، کوثری و شهردار تهران و جمعی از مسئولان فرهنگی و هنری کشور و استان تهران در حاشیه افتتاح فرهنگسرای مقاومت و پایداری برگزار میشود.
مستند «نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی و تهیهکنندگی حبیبالله والینژاد، یکی از آخرین تولیدات گروه مستند روایت فتح است که در این آئین به صورت رسمی رونمایی میشود.
همچنین در حاشیه این برنامه، نمایشگاه نقاشیهای عاشورایی عبدالحمید قدیریان و نمایشگاه عکاسی با موضوع مقاومت و پایداری برپا میشود.
این مراسم در آستانه هفته مقاومت، با هدف ترویج فرهنگ ایستادگی و پایداری و معرفی آثار هنری متعهد در این عرصه برگزار میشود.
این رویداد پنجشنبه ۱۸ دی، ساعت ۱۸ در تهران، خیابان جانبازان غربی (گلبرگ)، نبش خیابان اثنیعشری، فرهنگسرای مقاومت و پایداری برگزار میشود.
