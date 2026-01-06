به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پایان فیلمبرداری مستند «نور بر روی چهره‌ام» به کارگردانی مهسا اکبرآبادی، مراحل فنی این اثر آغاز شد.

«نور بر روی چهره‌ام» از خلال روایتی شخصی و با نگاهی به اندیشه‌های نظریه‌پردازان اجرا و فیلسوفان پساساختارگرا، علل گرایش افراد به بازیگری در کودکی و نوجوانی را مورد بررسی و پرسش قرار می‌دهد.

اکبرآبادی دارای مدرک کارشناسی بازیگری دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تربیت مدرس است. وی پیش از این فیلم کوتاه «برنده» را جلوی دوربین برده است.

عوامل تولید این مستند عبارتند از گروه پژوهش: مونا غیاثی، نرسی بهلولی، مهسا اکبرآبادی، فیلمبرداران: بنیامین بنائی‌نژاد، محمدرضا حبیبی، امیر پیریایی و امیرحسین بکتاش، صدابردار: سعید امیری، تدوینگر: محمد فروغی، عکاس: شیوا خدابخش، طراح پوستر: امیرحسین ظریفیان(استودیو ولگرد)، برنامه‌ریز: عرشیا رهایی و دستیار کارگردان: امیر ترابی.