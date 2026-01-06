  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

فیلمبرداری مستند «نور بر روی چهره‌ام» به پایان رسید

همزمان با پایان فیلمبرداری مستند «نور بر روی چهره‌ام» مراحل فنی این اثر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پایان فیلمبرداری مستند «نور بر روی چهره‌ام» به کارگردانی مهسا اکبرآبادی، مراحل فنی این اثر آغاز شد.

«نور بر روی چهره‌ام» از خلال روایتی شخصی و با نگاهی به اندیشه‌های نظریه‌پردازان اجرا و فیلسوفان پساساختارگرا، علل گرایش افراد به بازیگری در کودکی و نوجوانی را مورد بررسی و پرسش قرار می‌دهد.

اکبرآبادی دارای مدرک کارشناسی بازیگری دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه تربیت مدرس است. وی پیش از این فیلم کوتاه «برنده» را جلوی دوربین برده است.

عوامل تولید این مستند عبارتند از گروه پژوهش: مونا غیاثی، نرسی بهلولی، مهسا اکبرآبادی، فیلمبرداران: بنیامین بنائی‌نژاد، محمدرضا حبیبی، امیر پیریایی و امیرحسین بکتاش، صدابردار: سعید امیری، تدوینگر: محمد فروغی، عکاس: شیوا خدابخش، طراح پوستر: امیرحسین ظریفیان(استودیو ولگرد)، برنامه‌ریز: عرشیا رهایی و دستیار کارگردان: امیر ترابی.

