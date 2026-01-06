به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی برنامه، رویداد آموزشی رسانهای «نوربین» با هدف توانمندسازی و استعدادیابی هنرجویان نوجوان در حوزه مستندسازی، به همت مدرسه هنر و رسانه تزکیه و با حمایت سازمان هنری رسانهای اوج و شهرداری منطقه ۲ تهران، در حال برگزاری است و تا ۳۰ دی ادامه دارد.
این رویداد با توجه به ظرفیتهای گسترده فیلم مستند و ضرورت پرورش خلاقیت و ایدهپردازی در میان نوجوانان، برای نخستینبار با تمرکز بر دختران هنرستانی تهران طراحی شده است.
در «نوربین» آموزشهای تخصصی مستندسازی در کنار تولید اثر قرار گرفته و هنرجویان در قالب کارگاههای انتقال تجربه، با شیوه زیست مستندساز، اصول کارگردانی، نویسندگی، تدوین، تهیهکنندگی، ایدهپردازی خلاق و طراحی لوگو و پوستر آشنا میشوند.
خروجی این فرآیند، تولید فیلمهای مستند در حوزههای جنگ و مقاومت، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود.
در این رویداد، جمعی از مستندسازان و اساتید شناختهشده حوزه مستند از جمله محسن اسلامزاده، وحید فرجی، جواد موگویی، علی فراهانی، مهدی مطهر، محسن آقایی، ابوذر حیدری، علی خسروی و مهدی زمانپور کیاسری حضور دارند و به آموزش و هدایت هنرجویان میپردازند.
