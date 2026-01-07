به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دلسی رودریگز» رئیس جمهور موقت ونزوئلا، ژنرال «گوستاوو لوپز» را به عنوان فرمانده جدید گارد افتخاری ریاست جمهوری و مدیر کل اداره ضد اطلاعات نظامی این کشور منصوب کرد.

این اقدام رئیس جمهور موقت ونزوئلا در حالی است که او در یک نطق تلویزیونی هم تأکید کرد: ما مردمی تسلیم ناپذیر هستیم و هرگز دست از مقاومت برنمی داریم.

رودریگز همچنین گفت: نیروهای مسلح ما از حاکمیت، امنیت و قانون اساسی ما مقتدرانه دفاع می‌کنند.

وی درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اداره کاراکاس تا زمان برگزاری انتخابات تصریح کرد: دولت ونزوئلا تحت سیطره هیچ قدرت خارجی قرار ندارد.

آمریکا در سوم ژانویه با تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور و همسر او را ربود و آنها را در خاک آمریکا دادگاهی می کند.