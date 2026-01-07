  1. بین الملل
انتصاب فرمانده جدید گارد ریاست‌جمهوری ونزوئلا

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، ژنرال «گوستاوو لوپز» را به عنوان فرمانده جدید گارد افتخاری ریاست جمهوری و مدیر کل اداره ضد اطلاعات نظامی این کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «دلسی رودریگز» رئیس جمهور موقت ونزوئلا، ژنرال «گوستاوو لوپز» را به عنوان فرمانده جدید گارد افتخاری ریاست جمهوری و مدیر کل اداره ضد اطلاعات نظامی این کشور منصوب کرد.

این اقدام رئیس جمهور موقت ونزوئلا در حالی است که او در یک نطق تلویزیونی هم تأکید کرد: ما مردمی تسلیم ناپذیر هستیم و هرگز دست از مقاومت برنمی داریم.

رودریگز همچنین گفت: نیروهای مسلح ما از حاکمیت، امنیت و قانون اساسی ما مقتدرانه دفاع می‌کنند.

وی درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اداره کاراکاس تا زمان برگزاری انتخابات تصریح کرد: دولت ونزوئلا تحت سیطره هیچ قدرت خارجی قرار ندارد.

آمریکا در سوم ژانویه با تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور و همسر او را ربود و آنها را در خاک آمریکا دادگاهی می کند.

