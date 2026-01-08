نماینده پارلمان اروگوئه: ربودن مادورو اقدامی تروریستی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای خبری اینفوبائه آرژانتین، نماینده مجلس اروگوئه از حزب «جبهه گسترده» اقدام آمریکا در ربودن نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را «عملیات تروریستی» نامید.

در ادامه تنش‌های سیاسی در پارلمان اروگوئه، نمایندگان حزب جبهه گسترده به شدت از عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس که منجر به ربودن مادورو شد، انتقاد کرده و آن را تهدیدی برای ثبات کل قاره توصیف کردند.

گابریل اوترو، نماینده حزب جبهه گسترده در صحن پارلمان اعلام کرد: عملیات ربودن مادورو و همسرش تروریستی بود.

وی تأکید کرد که آنچه اتفاق افتاده نه بازداشت یک فراری، بلکه یک «آدم‌ربایی» و «تهاجم نظامی» بوده که باید به شدت محکوم شود.

این نماینده پارلمان اروگوئه معتقد است انگیزه اصلی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از این اقدام دسترسی به منابع عظیم نفت و ثروت‌های ونزوئلا است.

اوترو گفت: کوته‌فکرانه است اگر فکر کنیم این اقدام برای اجرای عدالت بوده؛ بحث بر سر غارت منابع است.

وی با اشاره به پرونده‌های قضائی ترامپ، از جمله ارتباطات با جفری اپستین (قاچاقچی جنسی) گفت: رئیس‌جمهوری آمریکا ممکن است زودتر از مادورو به عنوان یک متجاوز جنسی محکوم شود.

این فعال سیاسی، احزاب رقیب در اروگوئه را متهم کرد که به جای نگرانی برای کشتار غیرنظامیان توسط آمریکا در ونزوئلا، صرفاً به دنبال حمله سیاسی به حزب جبهه گسترده هستند.

اوترو افزود: تعجب‌آور است که کسی فکر کند نمایش نظامی آمریکا می‌تواند به گذار دموکراتیک بهتر در ونزوئلا منجر شود.

فدریکو پِرِوه، دیگر نماینده این حزب نیز اولین کسی بود که در جلسه سخن گفت و حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا را به شدت محکوم کرد.

این اظهارات در تضاد مستقیم با مواضع نمایندگان ائتلاف حاکم مانند پدرو بوردا بری قرار دارد. بحث‌ها در پارلمان اروگوئه نشان‌دهنده شکاف عمیق سیاسی در قبال نحوه برخورد با بحران ونزوئلا و نقش آمریکا در منطقه است.