https://mehrnews.com/x3b6z3 ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱ کد خبر 6716921 جامعه شهری جامعه شهری ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱ سرویس دهی مترو در ایستگاه ۱۵خرداد به حالت عادی بازگشت فعالیت مترو در ایستگاه پانزده خرداد به حالت عادی بازگشت. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شرکت بهره برداری متروی تهران، سرویس دهی مترو در ایستگاه پانزده خرداد به حالت عادی بازگشت. کد خبر 6716921 کپی شد مطالب مرتبط توقف مترو در ایستگاه گلشهر خط ۵ مترو تهران بازدید معاون وزیر کشور از مترو شیراز شورای اسلامی تبریز اجازه حفر ایستگاه قراملک خط دو مترو تبریز را نمی دهند برچسبها مترو شرکت مترو تهران ایستگاه مترو
نظر شما