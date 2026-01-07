  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

سرویس دهی مترو در ایستگاه ۱۵خرداد به حالت عادی بازگشت

سرویس دهی مترو در ایستگاه ۱۵خرداد به حالت عادی بازگشت

فعالیت مترو در ایستگاه پانزده خرداد به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شرکت بهره برداری متروی تهران، سرویس دهی مترو در ایستگاه پانزده خرداد به حالت عادی بازگشت.

کد خبر 6716921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه