ترافیک نیمه‌سنگین در محور کرج ـ چالوس

جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به ترافیک نیمه‌سنگین در برخی مسیرها، اظهار داشت: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کرج چالوس در محدوده میانک با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است. همچنین آزادراه تهران کرج قزوین در حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و آزادراه قزوین کرج در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، شرایط ترافیکی نیمه‌سنگین دارند.

سرهنگ محبی ادامه داد: محور تهران-شهریار در حدفاصل شهرقدس تا میدان معادن و آزادراه تهران ساوه در محدوده فیروزبهرام تا نسیم‌شهر نیز با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی افزود: محور سروآباد پاوه (گردنه تته)، محور سی‌سخت پادنا، محور پونل-خلخال، محور خوانسار-بوئین‌میاندشت و محور گنجنامه تویسرکان تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این مسیرها امکان‌پذیر نیست.

جانشین پلیس راه فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله، سفر خود را انجام دهند و پیش از حرکت از وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

