به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به ترافیک نیمهسنگین در برخی مسیرها، اظهار داشت: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کرج چالوس در محدوده میانک با ترافیک نیمهسنگین همراه است. همچنین آزادراه تهران کرج قزوین در حدفاصل شهرک جهاننما تا استاندارد و آزادراه قزوین کرج در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، شرایط ترافیکی نیمهسنگین دارند.
سرهنگ محبی ادامه داد: محور تهران-شهریار در حدفاصل شهرقدس تا میدان معادن و آزادراه تهران ساوه در محدوده فیروزبهرام تا نسیمشهر نیز با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستند.
وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی افزود: محور سروآباد پاوه (گردنه تته)، محور سیسخت پادنا، محور پونل-خلخال، محور خوانسار-بوئینمیاندشت و محور گنجنامه تویسرکان تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این مسیرها امکانپذیر نیست.
جانشین پلیس راه فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و صبر و حوصله، سفر خود را انجام دهند و پیش از حرکت از وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
