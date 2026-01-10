آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت راههای مواصلاتی کشور، گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، تردد در تمام جادههای کشور حتی مسیرهای شمالی نیز روان است و هیچ گره ترافیکی وجود ندارد و در واقع این هفته شاهد آرام ترین هفته ترافیکی هستیم.
وی افزود: در برخی از جادههای استانهای غربی کشور مانند استانهای کرمانشاه، همدان و لرستان شاهد بارش برف و باران هستیم.
جانشین رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: همچنین هیچ محوری مسدود نشده است.
سرهنگ محبی گفت: برخی جادههای کشور لغزنده هستند. بنابراین رانندگان باید با به همراه داشتن تجهیزات زمستانی سفر کنند.
