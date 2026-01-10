  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اعلام شد

جانشین رئیس پلیس راه فراجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، تردد در تمام جاده‌های کشور حتی مسیرهای شمالی نیز روان است و هیچ گره ترافیکی وجود ندارد و در واقع این هفته شاهد آرام ترین هفته ترافیکی هستیم.

وی افزود: در برخی از جاده‌های استان‌های غربی کشور مانند استان‌های کرمانشاه، همدان و لرستان شاهد بارش برف و باران هستیم.

جانشین رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: همچنین هیچ محوری مسدود نشده است.

سرهنگ محبی گفت: برخی جاده‌های کشور لغزنده هستند. بنابراین رانندگان باید با به همراه داشتن تجهیزات زمستانی سفر کنند.

کد مطلب 6718246
مینا یاری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها